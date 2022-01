Cher ve válenkách z ovčí kůže. Hitparádám už nevládne, módní svět ale inspiruje dál

Proč si výrobce populárních papučí vybral pro jarní kampaň tvář seniorky, která díky plastickým operacím vypadá už desítky let stejně? Značka Ugg v posledních reklamách zachytila známé osobnosti, které rozhodně nepatří do kategorie mladých influencerů.

Její botky propagovala modelka Iman, žena zpěváka Davida Bowieho, módní novinář André Leon Talley či basketbalista NBA Kareem Abdul-Jabbar. Místo počtu sledujících a záviděníhodných těl za tyto sedmdesátníky mluví jejich inspirativní životní příběhy. A osobnost Cher se navíc aktuálně těší nevídané popularitě.

Ačkoli už dávno neobsazuje přední příčky hitparád, tato kalifornská rodačka nezahálí. Kromě bot propaguje kosmetiku Mac a módní značku Dsquared2, má vlastní řadu parfémů i šátků. Je i zapálenou aktivistkou. Horlivě kritizovala prezidentství Donalda Trumpa, podporovala kampaň Joea Bidena a nyní propaguje vakcinaci proti covidu-19. O hudební kariéře této popové bohyně se připravuje film a její tvář najdete i ve slavném kalendáři Pirelli pro tento rok.

Proč je Cher tak v kurzu? Zpěvačka hitu Strong enough se narodila jako Cherilyn Sarkisian v roce 1946. Kariéru nastartovala v 60. letech, poté co poznala hudebního producenta Sonnyho, který z Cherilyn udělal Cher. Kromě hlubokého hlasu a dlouhých tmavých vlasů se pro tuto hudební star stal typický i provokativní módní vkus. Když se v 70. letech objevila ve vysílání televize CBS s odhaleným pupíkem, byl to skandál.

Jejím dvorním návrhářem se stal Bob Mackie, který pro ni tvořil šaty z průhledného tylu se spoustou třpytek a kamínků. Právě on je autorem slavných „nahých šatů“ – transparentní róby poseté korálky a peřím. Cher si ji oblékla v roce 1974 u příležitosti Met Gala a model měl takovou odezvu, že ji v něm časopis Time vyfotil na svou titulku, kterou do té doby okupovali jen politici nebo vědci. Pro vyzývavost šatů, jež Cher zakrývaly jen to nejnutnější, dokonce některé americké státy prodej magazínu zakázaly.

Stejně „skromný“ byl i její kultovní černý komplet z geometrické sukně, topu, kašmírového šálu a ohromné koruny z černých per, který si Cher vzala na předávání Oscarů roku 1986. Proklatě nízkou sukní a extravagantní ozdobou hlavy prý chtěla dát najevo, jak moc jí je přehlížení ze strany filmových akademiků volné. A za dva roky získala Oscara za svůj výkon ve filmu Pod vlivem úplňku.

Obě róby jsou i více než čtyřicet let staré, přesto je zpěvačka hitu If I could turn back time zásadní módní inspirací pro mnohem mladší ženy. Šatník Cher napodobuje multitalent Zendaya, hvězdička Kim Kardashian i zpěvačka Dua Lipa. Ve zmiňovaném hitu z roku 1989 Cher také zpívá: „Kdybych se tak mohla dotknout hvězd.“ A v tom módním světě se jí to zcela určitě povedlo.