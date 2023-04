Ovládají bojová umění a umí zmást paparazzi. Kde studují chůvy, které hlídají děti nejvlivnějších lidí na světě?

Pro ty, kteří si nemohou perlu mezi chůvami dovolit, a přesto by stáli o špetku pozlátka této slavné britské instituce, nyní škola vytvořila ve spolupráci s britskou značkou Holland Cooper speciální přebalovací tašku.

Zavazadlo navrhla designérka Jade Holland Cooper, která má od roku 2008 pověst výrobce luxusní britské módy ve venkovském stylu. V prostorné kabele nechybí přebalovací podložka a lze ji upevnit na jakýkoliv kočárek. Taška se vyrábí v hnědé barvě, která je pro uniformu chův z Norland College typická.

Přebalovací kabela je ovšem ve vzoru s příznačným písmenem N pro obyčejné smrtelníky nedostupná. Dárkem ji dostanou jen chůvy, které úspěšně završily šest měsíců své praxe či dosáhly jiného pracovního úspěchu. Značka Holland Cooper ale nabízí podobnou tašku na plenky v jiném vzoru, a to za 349 liber, v přepočtu tedy za více než 9200 korun.

Tradičně v hnědé. Britská škola, která vzdělává profesionální chůvy, vytvořila ve spolupráci s módní značkou Holland Cooper luxusní přebalovací tašku. Neměli se ale spíše zaměřit na – dnes již zastaralou – uniformu opatrovnic?

Zdá se vám to přehnané? Pak vězte, že škola pro profesionální chůvy byla založena již v roce 1892 a dnes nabízí čtyřleté studium, v němž je přebalování a vaření jen malou násobilkou. Nástupní plat těchto chův začíná na 40 tisících liber ročně, se zkušenostmi se ale může vyšplhat až na 100 tisíc liber.

Tyto špičkové odbornice na péči o děti nemají o výběr vhodného místa nouzi. Na jednu absolventku Norland College totiž připadá až deset pracovních nabídek.

Původně byla uniforma těchto pečovatelek bledě modrá, po druhé světové válce se ale kvůli nedostatku barviv ustálila na hnědé. Moderní Mary Poppins studují v tradičních uniformách, které tvoří béžové šaty s krátkým rukávem, bílé rukavičky a kulatý hnědý klobouk. V zimě chůvy oblékají hnědé kabátky. Ovšem ve službě se chůvy – s ohledem na bezpečnost svých svěřenců – oblékají do civilu.

Toto pravidlo ale porušila chůva, již zaměstnává britská královská rodina, a stala se tak jednou z nejslavnějších opatrovnic na světě. Maria Teresa Turrion Borrallo pochází ze Španělska a stará se o děti prince a princezny z Walesu. Její totožnost vyšla najevo v roce 2015, kdy se v nepřehlédnutelné uniformě objevila na křtinách princezny Charlotte.

S onou přebalovací taškou nyní na hnědé uniformy dopadá kritika. Podle ní vypadají šaty i kabáty chův neforemně a neatraktivně, jiným hnědý stejnokroj připomíná děsivý kostým z kultovního seriálu Služebnice. Současná podoba uniformy pro profesionální chůvy je skutečně střihově zastaralá. Vychází totiž ze stejnokroje, který pečovatelky nosí od 60. let a poslední stylovou úpravou prošel v roce 2013. Po deseti letech by tak uniforma potřebovala nabrat znovu dech. Samotné chůvy by to možná ocenily více než luxusní tašku na pleny.