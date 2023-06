Bez bot na protest. Slavné herečky odhazují podpatky nejen kvůli podpoře ženských práv

Debatu o tom, jak je osvobozující vykračovat si jako květinové dítě, odstartoval magazín The New York Times, který v březnu zveřejnil reportáž o devětapadesátiletém Josephu DeRuvo. Ten si před dvaceti lety zul boty a od té doby se už neobul. Instruktor pilates kvůli své bosé chůzi čelí zkoumavým pohledům i ústrkům, neboť ostrahy ho pravidelně vykazují z obchodů a restaurací.

Není chůze naboso příliš bolestivá a je to vůbec bezpečné, ptali se další, když se v ulicích Los Angeles procházel bosý i hollywoodský hezoun Jacob Elordi – herec z populárního seriálu Euphoria si totiž v LA vyběhl koupit kávu jen tak bez bot.

O odhalených chodidlech se pak v květnu mluvilo i během filmového festivalu v Cannes. Na francouzské riviéře se totiž letos herečka Cate Blanchettová zúčastnila konference v overalu Armani, dlouhém růžovém kabátu až po paty a zpod lemu jí vykukovaly, ano zase, bosé nohy. Boty si prý představitelka elfky Galadriel sundala na „počest íránských žen a podporu ženských práv“.

Perfektní pedikúru ukázala v Cannes též herečka Jennifer Lawrencová. Na premiéru nového snímku Bread and Roses přišla v dokonalé rudé róbě od Diora, ovšem nadzvednutím své bohaté sukně celému festivalu prozradila, že si na nohy obula prosté černé gumové žabky. Toto opravdu nezvyklé obutí pro červený koberec prý nebylo myšleno jako protestní akce. Lawrencová jen měla k červeným šatům připravené podpatky, které jí byly příliš velké. Kvůli obavám, že by se v nich na festivalových schodech skácela k zemi, si raději nazula vietnamky.

Vyzutí jako významné gesto i trend tohoto léta. Svá chodidla odhalují známé filmové hvězdy, obuvní průmysl zase přichází s žádanou novinkou transparentních balerín.

Cannes je vůbec místem, kde je vyzutí považováno za významné gesto. V roce 2015 tu totiž byla skupinka žen vykázána z promítání filmu Carol, protože měly na nohách boty bez kramfleku. Ředitel festivalu Thierry Remaux se tehdy vyjádřil v tom smyslu, že vysoké podpatky jsou nepsaným pravidlem tohoto významného festivalu. Ženy z filmového průmyslu tehdy oponovaly, že jde o diskriminaci, a tak se v roce 2016 prošla naboso po rudém plyši herečka Julia Robertsová, roku 2018 jí následovala kolegyně Kristen Stewartová.

Jennifer Lawrencová vytáhla žabky z obav, že by neustála chůzi v podpatcích.

Podle Čekstajlu to s bosým trendem nebude tak žhavé. Blížící se léto jednoduše svádí k vyzutí a důvodem nemusí být lidská práva – stačí k němu jen příšerný hic! Boso trend ovšem obuvní designéři již dokázali využít. Dalším předpovídaným hitem tohoto léta jsou tak ťapky pletené z jemné nylonové sítě. Transparentní balerínky lehké jako pírko do svých kolekcí zařadily žádané značky jako populární Khaite, která je bohatě ozdobila krystaly Swarovski. Nabízí je ale i domy Bottega Veneta, Jimmy Choo, The Row a Cecilie Bahnsen nebo řetězec Mango.

Když se navíc před pár dny v černých pletených balerínkách od značky Alaïa prošla v New Yorku i již zmiňovaná herečka Jennifer Lawrencová, popularitu této prodyšné obuvi ještě zvýšila.