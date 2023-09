Malá revoluce a změna k lepšímu. Autorem olympijské kolekce v Paříži bude módní návrhář Jan Černý

Jeho nástupová kolekce, tedy oblečení, které sportovci vynesou na zahajovací a uzavírací ceremoniál letních olympijských her v Paříži, prý bude „brutálně speciální“. „Podobný přístup při navrhování jsem nenašel ani v Česku, ani v zahraničí. Nejde jen o to obléct české sportovce, ale vzít to nejlepší z českého umění a designu a ukázat to celému světu,“ řekl designér Jan Černý na tiskové konferenci.

Módní návrhář Jan Černý vystudoval Design oděvu na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, absolvoval stáž v pánské divizi značky Louis Vuitton u dnes již zesnulého designéra Virgila Abloha. Jan Černý také stál jako kreativní ředitel v čele brandu Kara, je podepsaný pod novou podobou českých tenisek Prestige.

Jeho převážně streetwearová tvorba má ohlas především u mladé generace. „Mluvím jejich jazykem. Nebo spíš naším jazykem, pořád si myslím, že jsem svým fanouškům věkově docela blízko. Pochopil jsem, jaké typy produktů chce mladá generace nosit a jaké kulturní vlivy na ni působí, kdo jsou jejich idolové,“ řekl ke své cílové skupině Espritu LN minulý rok v únoru.

„Na první pohled to může vypadat, že dělám věci pro mladé lidi, ale současně je nosí i spousta starších. Ti jsou mladí duchem. V tom vnímám pojítko: lidi, kteří nosí moje návrhy, mají mladou hlavu,“ dodal. Jan Černý tvoří unisexové modely vycházející z tradiční siluety pánských obleků. V nabídce má ale i obyčejnější kousky, jednoduchá trička a mikiny.

Jak bude vypadat jeho nástupová kolekce, která se představí pod pěti kruhy další rok, je ještě tajemstvím. Návrhář zatím naznačil jen to, že se diváci a sportovní fanoušci mohou těšit na něco, na co nebyli do této chvíle zvyklí. „Existují tři směry, jak se olympijské kolekce dělají. Buď jde o formální oblečení, ryze sportovní modely, nebo o kroje. Mimo tyto tři boxy se příliš nepřemýšlí. My budeme dělat něco, co jsem tady nejmenoval,“ prozradil designér.

„Je to pro mě hodně speciální, protože olympiáda bude v Paříži, kde jsem se učil v Louis Vuitton. Je to pro mě nádherná, skoro až dojemná věc,“ řekl také designér. Na kolekci pracuje spolu se svým týmem už rok a její podobu konzultuje se zástupci z řad sportovců i parasportovců. Sport a design pak mají podle něj hlavní pojítko ve vytrvalosti.

A co si od nástupní kolekce Jan Černý slibuje? Úspěchem by podle jeho slov bylo, kdyby se o kolekci mluvilo a kdyby se o její podobu zajímala širší veřejnost i zahraniční tisk. „Za neúspěch bych považoval, kdyby kolekce proplula bez povšimnutí.

O celkový vzhled sportovní kolekce, tedy o modely, které budou sportovci nosit například na slavnostní ceremoniály nebo v olympijské vesnici, se postará návrhářka Alpine Pro Veronika Paulenová. „Chceme zazářit na každé olympiádě. Protože je to ale teď Paříž, město módy, o to více se soustředíme, aby se kolekce líbila po celém světě,“ řekl ke spolupráci Majitel Alpine Pro Václav Hrbek.