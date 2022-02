Jako když vstanete z mrtvých. Vysoká ramena, silueta upíra a drákulovská fazóna

Některé domy se z finančních důvodů do Paříže nevrátily a ty, co přežily, změnily svou nabídku. S pořádáním společenských událostí je to stále nahnuté, a tak kromě objemných plesových rób myslí mnohem více na oblečení, se kterým si zákazník vystačí sám doma na gauči.

Přehlídky haute couture bývaly před epidemií covidu drahým špásem. Oděvním domům často nevydělávaly peníze, ale spíše jim sloužily jako dobrý marketing. K desítkám krásných šatů se upínalo spoustu lačných očí, ale skutečně si je mohlo dovolit jen jedno procento z nich. Když si ale zákaznice nemůže šaty dovolit, může o nich alespoň snít – a mezitím si koupit třeba mnohem levnější voňavku od své vysněné značky.

Musela snad haute couture padnout, aby mohla znovu povstat? Dlouhé roky se vysoká krejčovina soustředila na rekordy. Ruce krejčovských mistrů aplikovaly tisíce peříček a na jedněch šatech nechaly celé týdny práce. Jenomže v haute couture přece nejde o líc ale o rub! Jen dokonalý střih a šev dělá skutečného mistra.

Z mrtvých vstala i značka Viktor and Rolf, která tvoří již od roku 1993 a po boku značek jako Diesel, Maison Margiela nebo Marni patří do skupiny OTB. Toto kreativní duo z Nizozemska se na přehlídkovém mole představilo po dvou letech koronavirové pauzy a svou show naladilo do hororových kulis. Na modely padalo prudké bílé světlo, na zdi tvořilo dlouhé stíny a modelky pochodovaly do rytmu naléhavých smyčcových stakat.

Módní horor v podání Viktora a Rolfa byl plný smokingů, košil s vysokými límci a cudných rób. Upíří rekviem dokonale ladilo s bledým líčením, tmavými rty a přerostlou manikůrou. Zásadním prvkem kolekce ale byla gigantická ramena, která modelkám zakrývala krk jakoby je oblečení násilně polykalo nebo se samy chtěly dobrovolně skrýt před světem.

Po defilé návrháři prozradili, že upíří siluetu nepoužili poprvé. Vampýři je inspirovali již před třiceti lety k vytvoření jedné z prvních módních kolekcí vůbec. Tehdy je oslovil příběh Drákuly a film Upír Nosferatu, který mimochodem letos slaví sto let od premiéry. Současné dění ve světě prý návrháře přinutilo sáhnout po šíji schované pod vysokými rameny znovu. V době pandemie, energetické krize a válečné hrozby, v době, kdy je budoucnost čím dál víc nejistá, se prý cítíme zranitelnější. Naše obavy a bezmoc z nás pak stvořily upíří bytosti.

Nepodléhejme ovšem panice! Vždyť ani avantgardní dvojice, Viktor Horsting a Rolf Snoeren, nevidí tuto naší proměnu natrvalo. Ze siluety upíra se lze snadno vysvléknout. Vysoká ramena totiž tvoří konstrukce, kterou mají modelky jen posazenou na ramenou, a haute couture model lze díky důmyslným průramkům nosit i bez drákulovské fazóny.