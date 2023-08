Nevkusný lesklý kostým a nepadnoucí sáčko. Výměna hradních stylistek je úkrokem do nevkusu

Během prezidentských voleb oblékala paní Evu i Petra Pavla oděvní návrhářka Štěpánka Pivcová. Právě v jejím ateliéru vznikly růžové šaty pro vyhlášení volebních výsledků a byla to právě Pivcová, kdo oslovil šperkaře Hanuše Lamra, aby na hruď Pavlové připnul originální brož ve tvaru rozkvetlého kaštanu. Majitelka značky MAY Studio je též autorkou půvabného inauguračního kostýmku první dámy, který je až do dubna příštího roku k vidění v Národním muzeu.

Na práci Štěpánky Pivcové byla radost pohledět. Z podplukovnice v záloze se jí podařilo vytvořit českou Jacqueline Kennedyovou. Oděvní designérka má cit pro výběr kvalitních materiálů a novou paní prezidentovou oblékala elegantně a sofistikovaně, moderně a zároveň střídmě.

Jenomže po inauguraci byla jejich spolupráce nejistá. Sama Pivcová tehdy odmítala komentovat, zda budou její služby využívány i po usazení prezidentského páru na Hradčanech, a k oné výměně nakonec skutečně došlo. Návrhářka pro Evu Pavlovou vytvořila už jen bledě modré šaty, které si v květnu oblékla na recepci před korunovací Karla III.

Odbočení ze vkusné cesty

Šatník paní prezidentové nyní spravuje návrhářka Lenka Bernardes da Silva, která je zakladatelkou poradenské firmy Bernardes Fashion a manažerka herce Jana Čenského. S novým titulem koordinátorka garderoby první dámy ale zcela uhnula ze vkusné cesty vyšlapané Pivcovou.

Již první zahraniční cesty prezidentského páru byly bolavou podívanou. Například na summit NATO ve Vilniusu vyrazila Eva Pavlová v růžovém kostýmku z nevkusného lesklého materiálu. Sukně byla pomačkaná, střih saka zastaralý a nelichotivý.

Rozpačitou volbou byl i lagunový model od Blanky Matragi, který první dáma oblékla k uvítání návštěvy z afrického Mosambiku. Ze žíhané ruční malby až oči přecházely a střih šifonových šatů se tloukl s mohutným černým páskem.

Bolavá podívaná. Eva Pavlová neměla při výměně stylistek šťastnou ruku. Modely od Lenky Bernardes da Silva choť prezidenta postaršují a řadí ji zcela mimo škatulku moderních prvních dam.

Stylistka Bernardes da Silva webu Proženy.cz řekla, že s první dámou chce „představit české talenty doma i v zahraničí“. Zatím je ale jejich výběr zcela lichý. Blanka Matragi, Beata Rajská nebo Tatiana Kovaříková jsou zavedená jména a podporu doma ani v zahraničí nepotřebují. A s úctou ke jmenovaným dámám má česká móda již mnoho dalších nadějí.

Pokud by první dáma prahla po kostýmu vymazleném do posledního stehu, není povolanějšího jména než Zuzana Kubíčková. S barvami to dnes nikdo neumí lépe než Tereza Rosalie Kladošová. A jak v současnosti obléknout dámu, předvedl i Boris Král, který na karlovarském festivalu šatil herečku Danielu Kolářovou. Snad se jména i našich dalších mladých módních tvůrců donesou až na Hrad.