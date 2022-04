Chcete být hvězdou na festivalu uprostřed Sonorské pouště? Úspěch vám zaručí westernové doplňky

Časy, kdy se jezdilo na hudební festival s jedním tričkem a návštěvníci opojení muzikou trávili dny nemytí a bosí, jsou dávno pryč. Dnes jsou ty nejznámější festivaly příležitostí vynést květinovou korunu a kožené koně. Být vidět ve svém oslňujícím outfitu na Coachella festivalu je zřejmě stejně vzrušující, jako když se na svou oblíbenou kapelu proderete do první řady a váš rockový idol se vás letmo dotkne prsty.

Z rozčvachtané festivalové půdy vzešlo mnoho populárních trendů. Odborníky jsou samozřejmě Britové, kteří musejí během hudebních akcí odolávat větru a dešti. Když se ale modelka Kate Moss objevila v roce 2005 na festivalu Glastonbury v krátkých šortkách, vestičce a holinách Hunter, byl to hit.

Vysoké gumovky s jednoduchým štítkem a přezkou po straně se vyrábějí od roku 1856. Než je vynesla na hudební festival známá topmodelka, byly jen praktickým vybavením do anglické plískanice a venčení welsh corgiů. Kate Moss ale holinkám dala svůdnou rokenrolovou jiskru.

Podobný kousek se roku 2007 podařil zpěvačce Lily Allen, když si vyšla na festivalové pódium v zářivě růžových šatečkách. O ně ale nešlo. Protože byla hudebnici zima, vykašlala se na vyladěnost modelu a přehodila přes sebe velkou bundu Barbour. Khaki kabát z povoskovaného plátna doposud nosila jen královna Alžběta II. a byl ideální výbavou na lov zvěřiny v anglických lesích. Když se ale ukázalo, že je Barbour bezvadným doplňkem i pro rockery, zažil jeho výrobce nevídanou vlnu zájmu ze strany mladých zákazníků.

Kalifornské počasí, které se teď pyšní velmi příjemnými teplotami kolem třiceti stupňů Celsia, samozřejmě přeje odlehčenějším výstřelkům. Možná si vybavujete, jak byly před pár lety populární čelenky z umělých květů. A byli to právě účastníci festivalu Coachella, kteří je dostali z kalifornského údolí až na pulty evropských řetězců.

Stejný úspěch se očekával i u bohatých indiánských čelenek z korálků a peří v roce 2017. Těm ale sláva dlouho nevydržela, neboť byly označeny za módní výstřelek neuctivý ke kultuře původních obyvatel Ameriky.

Co nám asi ročník pořádaný po dvouleté covidové pauze přinese? Kdo by se chtěl přemístit pod kalifornské klima, měl by si kromě spacáku a trička své oblíbené kapely přibalit do báglu i pár festivalových trendovek.

Naprostou klasikou jsou jakékoli westernové doplňky – kovbojské klobouky, kožené koně a opasky s velkou přezkou. Odborníci na trendy jsou přesvědčeni, že letos ve výbavě hudebního nadšence nesmí chybět ani korzet – módní doplněk, který vrátil do skříní populární netflixový seriál Bridgertonovi.

A pokud se rozhodnete obléknout jako Madonna zpívající Like a Virgin, budete zcela jistě vytaženi z festivalového kotle na pódium.