Ze zatuchlého domu Gucci udělal nejžádanější značku posledních let. Co změní odchod návrháře Michela

Mnozí nechápou, co se vlastně stalo. Michele totiž v domě se dvěma propojenými písmeny G pracoval dvacet let. Byl zcela neznámým designérem schovaným v oddělení s doplňky, když byl v roce 2015 jmenován hlavní kreativní silou celé značky.

Dlouhovlasý vousáč ale do módního průmyslu vtrhl jako hladový pes k plné misce a všem předvedl dosud neviděný romantický excentrismus. Michele byl jako dítě, které se zmocnilo klíče k babiččině skříni, a zalíbilo se mu vše barevné a třpytivé. Jeho modely byly plné fiží, květinových vzorů i spousty zlata a kvůli jeho nenasytnosti, která snad neměla mezí, mu módní editoři přezdívali Straka.

Michele byl ve svých začátcích oslavován jako mesiáš, který navždy proměnil podobu módy. Oděvní řetězec Zara poctivě kopíroval všechny jeho nové kolekce a módychtivé dívky brázdily galanteriemi, kde sháněly vhodný materiál k vytvoření černé vázanky Gucci s květinou uprostřed. Kousek Alessandra chtěl každý.

Italský dům se tak najednou rozrostl o početnou rodinu věrných, kteří logo Gucci poctivě nosili a propagovali – ať už to byl zpěvák Harry Styles, hudebnice Billie Eilish, nebo herec Jared Leto.

Značka Gucci byla milována především svým majitelem, luxusní skupinou Kering, do jejíhož portfolia patří i další slavné domy jako Saint Laurent nebo Balenciaga. Byla to ale především „Straka“ Alessandro Michele, kdo konglomerát ekonomicky táhnul a vydělal mu nemalé peníze. Skupina Kering uvedla, že její tržby vzrostly v roce 2021 na 17,7 miliardy eur, což je více než o třetinu ve srovnání s předchozím rokem. Plus značka Gucci loni dosáhla tržeb 9,7 miliardy eur, tedy o 31 procent více, než tomu bylo v roce 2020.

Jenomže Michelova krajková opulentnost prý začala část zákazníků nudit, a vedení proto svému tažnému ptáčkovi doporučilo, aby předvedl nové kousky. To se ale Kering ve svém oblíbenci zmýlil. V kolekci pro jaro 2023 dal Alessandro jasně najevo, co si o takovém přístupu myslí, a na molo vyslal 68 párů jednovaječných dvojčat oblečených dle jeho gusta.

„Jsou chvíle, kdy se cesty rozcházejí, protože každý z nás může mít jiný pohled na věc. Dnes pro mě končí neobyčejná cesta ve společnosti, které jsem neúnavně věnoval veškerou svou lásku a tvůrčí vášeň,“ vyjádřil se designér ke svému odchodu.

Po probrání z šoku nyní módní nadšenci napjatě čekají, koho skupina Kering dosadí na Michelovo místo a kdo se odváží jeho nezapomenutelnou éru překonat.