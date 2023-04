Autorka svíčky s vůní vagíny a kontroverzní podnikatelka. Gwyneth Paltrow proměnila svůj soudní spor v módní inspiraci

Padesátiletá herečka a úspěšná podnikatelka totiž měla před sedmi lety na svazích resortu Deer Valley srazit optometristu Terryho Sandersona. Dnes šestasedmdesátiletý lékař tvrdí, že jej hollywoodská hvězda vážně zranila a z místa nehody ujela, aniž by mu poskytla první pomoc. Důchodce měl přitom mít zlomená žebra, a dokonce utrpět poranění mozku.

Gwyneth Paltrow proto zažaloval, chtěl více než 3 miliony dolarů. Až později byla částka snížena na 300 tisíc (zhruba 6,5 milionu korun). Oceňovaná filmová diva ovšem tvrdí, že Sanderson naopak narazil do ní, a zažalovala ho o symbolický jeden dolar i úhradu soudních výloh.

Porota nakonec rozhodla o hereččině nevině, rozsudek ale v tomto sporu nebyl zcela tím, co veřejnost zajímalo nejvíce. Paltrow totiž dokázala svůj výkon u soudu proměnit v bohatou módní inspiraci, což v případě slavných osobností nebývá zvykem. Obléknout se k soudu totiž není jednoduchá disciplína. Obžalovaným často ujede ruka se symbolikou, délkou či barvou oděvu. Soud pojmou jako příležitost k nepatřičné módní show nebo si spíše než slušné oblečení nasadí kostým a předvedou nevhodné osobní divadlo.

Takových příkladů je ostatně fůra! Televizní kuchařka Martha Stewart přišla v roce 2004 k soudu se závratně drahou kabelkou Herm`es a herečka Lindsay Lohan, notorická řidička pod vlivem alkoholu, se pro porotu ráda oblékala do nevinně bílé. Loni jsme sledovali soudní spor herce Johnnyho Deppa, který si nedokázal ani před soudkyní odpustit image zbohatlého piráta, a jeho bývalá žena Amber Heard jeho outfity od Gucciho a Diora ráda napodobovala. Příklad módní přehlídky v soudní síni známe i u nás. Na svědomí ji má ze znásilnění obviněný Dominik Feri, který se vyladěnými vintage obleky snaží udržet svou pověst mladého gentlemana.

Gwyneth Paltrow ale své outfity do soudní síně pojala velmi vkusně. Našla totiž dokonalý balanc mezi statusem obžalované a úspěšné podnikatelky. Nevystavovala na odiv drahá loga módních značek, zároveň dokázala projevit respekt k místu i vážnosti situace.

Během soudního líčení jsme ji tak mohli vidět v sice konzervativních, ale uvolněných modelech zemitých barev – v šedé, černé či béžové. Konkrétně si oblékala oversize tvídové kalhoty, dlouhé sukně, hřejivé svetry či volný kalhotový kostým.

To všechno ozdobila zlatými šperky a výraznými brýlemi. Gwyneth Paltrow před soudem proto není jen ukázkou toho, jak se vhodně obléknout na lavici obžalovaných, ale jak se obléct moderně, zároveň střídmě a vkusně, jednoduše být předlohou pro každého, kdo se chystá do práce, na pohovor nebo důležitou schůzku. Kéž by takových modelů bylo i na českých ulicích více.