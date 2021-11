Hlavně, aby bylo teplo. Pletená kukla je nezbytností letošní zimy

A tak pokud ještě nevlastníte pletenou kuklu – ano, tu pokrývku hlavy, kterou nosí členky protestní skupiny Pussy Riot nebo sousedovic roční mimino –, utíkejte pro ni do nejbližšího oděvního řetězce či luxusního butiku. Mají je totiž všichni



Letos kuklám podlehla britská designérka Stella McCartney, dánská módní hvězda Cecilie Bahnsen či italská značka Miu Miu. Tedy abychom byli přesní – pletená punčocha s výkrojem jen na to nejnutnější vtrhla na přehlídková mola již před třemi lety. Tehdy ji představil návrhář Raf Simons pod záštitou Calvina Kleina a pokrývku, s níž jsme měli spojené leda teroristy, proměnil v roztomilý doplněk. Najednou nám všem bylo díky Simonsovi zase dvanáct a babička nám upletla pestrobarevnou kuklu ze starých rozpáraných svetrů. O zavedení pletené punčochy do šatníku moderního člověka se tehdy pokusil i italský dům Gucci, ale zájem o pokrývku, jež je více praktická než slušivá, překvapivě utichl.



Teď se ovšem kukla vrací na piedestal módních nezbytností každého, kdo má v pandemii již leccos odžito. Jen člověk zvyklý na zakrývání tváře bude mít pro svéráznost pletené pokrývky pochopení. Vždyť mít na obličeji něco, co našemu vzhledu minimálně lichotí, zato je nadmíru účinné, už jsme nějaký ten rok zvyklí. Kromě covidu-19 zvýšil poptávku po pletených kuklách i manželský pár v rozluce – Kim Kardashian a Kanye West, kteří se v posledních měsících objevili na veřejnosti méně či kompletně zakuklení.

Jak si uštrikovat trend

Jejich pokus o zachování si trochy soukromí ovšem nevyšel a nejen jejich fanoušci zatoužili po typické výbavě lyžařů.

Kukla, jež dokonale chrání hlavu a krk před mrazem, pobláznila i mladé tiktokery sdílející si přes sociální síť tipy, jak si populární trend uštrikovat. Vždyť taková pestrobarevná pokrývka hlavy vyjde u značky Miu Miu na více než třináct tisíc korun.

A právě tento italský dům, který vede návrhářka Miuccia Prada, chce milovníky módy přesvědčit, že pletenou kuklu můžete vynést nejen k šustivému lyžařskému kompletu, ale i když si vyjdete ve velké večerní. Zásadou je – nebát se toho.

Vaše punčocha na hlavu může být ze střapaté alpaky, mít alespoň tři barvy či praktické zakrytí úst v podobě náhubku připevněného na výrazný knoflík.

Může se vám to zdát příliš, ale když pomineme výstřední vzory, nemůžete kukle upřít post jednoho z nejpraktičtějších zimních doplňků. S kuklou nemusíte přemýšlet, jak si uvázat a zabalit krk do šály. S kuklou není třeba zaobírat se účesem. Z každé vlny totiž udělá Kopfrkinglovu patku.

Čekstajl tedy chápe, co na té kukle všichni mají, a přál by si, aby inspirovala i designéry značky Alpine Pro, která má co nevidět odhalit kompletní kolekci pro blížící se zimní olympijské hry.