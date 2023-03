Katy Perry nasadil na hlavu lustr, srandu si udělal i z Chanelu a McDonald’s. Hvězdný návrhář opouští značku Moschino

Původem americký oděvní designér se totiž stejně jako zakladatel značky nebál ironie a popové symboliky. Za to ho milovaly filmové a hudební hvězdy i hollywoodská smetánka. Jeho modely s nadšením nosily zpěvačky Miley Cyrus či Katy Perry. Druhá zmíněná například v roce 2019 vynesla legendární model `a la lustr – samozřejmě plně svítící. A za pár hodin se převlékla do další dechberoucí róby – ve tvaru hamburgeru s flitrovými semínky.

Co je vlastně Moschino? Módní značka, kterou v roce 1983 založil Franco Moschino, syn rodiny vlastnící slévárnu na železo. Řízení podniku ale dědice nezajímalo. Raději se věnoval kresbě nebo tvořil módní ilustrace. A protože vlastních nápadů na oděvní kreace měl až příliš, založil vlastní značku.

Jeho módní karikatury si rychle získaly pozornost veřejnosti. Zatímco tvořil i běžně nositelné obleky a šaty, nikdy je neopomněl doplnit o bláznivé klobouky ve tvaru stíhačky nebo obří žárovky.

Violoncello i svěrací kazajka

Franco se nebál dělat si srandu z nevkusně opulentních osmdesátek, a na své oblečení tiskl prostořeké nášivky a slogany. Jeho teatrální přehlídky předváděly saka zdobená zlatými příbory, šaty ve tvaru violoncella či bílou košili s rukávy dlouhými tak, že připomínala svěrací kazajku. Na zádech jí tehdy nechyběl nápis: „Pouze pro oběti módy.“ Když návrhář Moschino ve svých 44 letech podlehl AIDS, v jeho odkazu pokračovala designérka Rossella Jardini.

Až se v roce 2013 zjevil Jeremy Scott – kluk z farmy v Missouri, který se od čtrnácti let učil francouzsky. A tak bylo jasné, že více než na rodinné polnosti ho to táhne za módní kariérou. V posledním ročníku Pratt School of Design in New York už byl stážistou v domě Moschino, až roku 1997 představil vlastní módní značku. Pod ní také později vytvořil například kultovní tenisky Adidas se zlatými křídly.

Scottův originální smysl pro módní hříčku oslovil vedení Moschina a pasovali jej do role nejvyšší. A dobře udělali. Jeho vtípky na adresu konzumní společnosti zvýšily tržby a zákazníci se nemohli nabažit Jeremyho kolekcí inspirovaných panenkou Barbie či fast foodem McDonald’s.

Těžko tak hledat odpověď na otázku, proč se sedmačtyřicetiletý návrhář rozhodl Moschino opustit. Změnila se snad nálada trhu a místo módního divadélka dávají lidé v nejistých časech přednost klasice a nadčasovosti? Nebo je po deseti letech jednoduše čas na změnu? Inu, uvidíme, kde svůj smysl pro humor uplatní Jeremy Scott příště.