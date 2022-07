Inspirace pro Jitku Čvančarovou na příští rok do Varů. Asymetrické fóliové šaty od značky Balenciaga

Ze spisovatelčina odvážného dvoudílného modelu ale byla jen velká mrzutost. Více než nedodržení požadovaného dress codu se na skromném oděvu jevilo jeho zarážející špatné řemeslné zpracování. Diskutovaná podprsenka a sukně by totiž mohly o něco méně připomínat ubrus, jen kdyby byly ušité přímo na postavu Třeštíkové.

Radka Třeštíková v outfitu od návrhářky Veroniky Muškové

Ještěže módní laťku celého karlovarského festivalu dokázala zvednout herečka Marika Šoposká, jejíž róba malé mořské víly od značky Chatty dosahovala dokonalosti. Ale zatímco stránky českého bulváru plnila výstavní postava Radky Třeštíkové, v Paříži se odehrávaly sezonní přehlídky haute couture.

Právě tam by se pro inspiraci mohl obrátit zrak návrhářky Veroniky Muškové, autorky spisovatelčina nevydařeného outfitu, pokud chce v oblékání na červený koberec pokračovat. Pořádný krajíc pozornosti si totiž v módní mekce ukrojila herečka Nicole Kidman, která se stala nečekaným překvapením na přehlídce značky Balenciaga.

Kreativní ředitel slavného módního domu, Gruzínec Demna Gvasalia, nejdříve na molo vyslal modely a modelky upnuté v neoprenu s přehnaně vysunutými rameny a kabelkami ve tvaru přenosného rádia. Jejich gumová saka a kabáty se třásly jako řezníkova zástěra a obličeje jim před diváky zakrývaly lesklé štíty z polyuretanu. Gumu následně vystřídal tvíd posetý blyštivými kameny i flitry a nechyběly ani Gvasaliovy obvyklé provokace v podobě džínových kapsáčů a vytahaných triček.

Oscarové překvapení

Invazi nového živočišného druhu vystřídal vpád upírů, když si modelky sundaly černé štíty a za doprovodu houslového staccata vešly známé tváře. Za zpěvačkou Dua Lipa kráčela instagramová hvězda Kim Kardashian i supermodelka Naomi Campbell. Po dechu poté zalapali všichni přítomní, když se na bílém koberci zjevila oscarová herečka, hvězda filmů Hodiny, Moulin Rouge či seriálu Sedmilhářky Nicole Kidman.

Stejně tak jako Čekstajl myslel na Jitku Čvančarovou, když se potvrdilo, že do Karlových Varů letos nedorazí, myslel na ni i v tu chvíli, kdy se Nicole Kidman procházela velmi dramatickou chůzí na přehlídce Balenciaga. Na sobě totiž měla asymetrické fóliové šaty, které při chůzi nepřeslechnutelně šustily a připomínaly stříbrnou izotermickou folii.

Petr Čadek a Jitka Čvančarová na MFF KV (Karlovy Vary, 20. srpna 2021)

Oním efektním materiálem byl ve skutečnosti potažený taft, který s vlečkou uvázanou na boku a doplněný o dlouhé černé rukavičky vypadal velmi efektně.

Kdo jiný by mohl tak dramatickou róbu vynést? Kdo u nás oblékl model à la plachta jako první? Kdo na sebe umí upoutat pozornost bez odhalení břicha, leč zahalena do desítek metrů šustivého taftu? Jitko, vám by ta stříbrná Balenciaga tak slušela!