Dechberoucí oděvy Kate zastiňují prince Williama. Vedle manželky vypadá jako chudý příbuzný

Do Belize, na Jamajku i Bahamy musela princezna cestovat s kufrem velkým jak Buckinghamský palác, protože bílé krajkové šaty střídala se zelenými midi a letní oděv v barvách jamajské vlajky převlékla za tmavě zelenou tylovou róbu od své oblíbené návrhářky Jenny Packhamové. A to je jen velmi skromný výčet všech jejích královských svršků.

Co naplat, Kate Middletonová to s módou umí. Navíc má k ruce zkušenou stylistku Natashu Archerovou. A tak bylo už dopředu jasné, že se během zahraničního turné pořádaného u příležitosti oslav sedmdesáti let Alžběty II. na trůnu bude na co koukat. Jenomže Kate nebyla v Karibiku sama.

Po jejím boku samozřejmě stál princ William. A ačkoli jde o budoucí hlavu britského království, občas byl na Jeho Výsost žalostný pohled. Jistě, uniformy mu sluší. Jakmile vévoda oblékne vojenský úbor, smoking nebo oblek, je stále tím fešákem, po němž kdysi prahlo srdce nejedné svobodné dívky. Ale jakmile začne být Williamovi horko, jakmile se opratě dress codu uvolní z formálního na neformální, jde princova stylová bárka ke dnu.

Tak třeba! Když Kate vystoupila z letadla ve vintage rudém sáčku z dílny Yves Saint Laurent, byl to dechberoucí úspěch. O to tristnější pohled byl na budoucího panovníka, který vedle své nádherné ženy vypadal jako chudý příbuzný. Kde máte oblek, princi? Jak dlouho už nosíte své béžové chinos? Proč stále obouváte tyhle okopané semišové mokasíny? A nad barvou ponožek už snad jen máváme rukou.

Podobné otázky si Čekstajl kladl i během venkovní recepce v Belize, na níž vévodkyně z Cambridge všechny uhranula metalicky růžovými šaty z dílny The Vampire’s Wife. Jde o populární značku velmi ženských šatů od Susie Caveové, což je – ano, žena slavného rockera Nicka Cavea. S extra úzkým pasem, bílým psaníčkem s mayskou výšivkou a stříbrnými střevíčky Jimmy Choo byla princezna zcela oslňující.

S vévodou se ale zřejmě na outfitu nedomluvili. Zatímco Kate vynesla dlouhou večerní, William chtěl jít očividně s kamarády na pivo. Proč by měl jinak košili rozepnutou na dva knoflíky? A vůbec – proč místo tmavě modrých kalhot neoblékl smoking a namísto semišek si raději nevyleštil oxfordky?

I takové přešlapy lze obyčejnému smrtelníkovi prominout, ale když jde o korunního prince, je to na pováženou. A tak se Čekstajl ptá – neutrácí snad Kate Middletonová za svou garderobu příliš? Zbývají v rozpočtu peníze i na ošacení vévody? Nebo je snad Její královská Výsost mrzout, který se odmítá svých obnošených svršků vzdát? Když se toho nechce ujmout vévodkyně, měla by alespoň královská stylistka prince upozornit, že existují i jiné barvy než modrá a hnědá a že jeho obnošené střevíce už budou za chvíli nadranc.