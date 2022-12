Tichá výčitka. „Bojují“ proti sobě v královské rodině barvami?

Čekstajl nechce být soudcem, zda je americká herečka rozmazlená naivka, či zda je britská rodina plná intrikujících loutek, a s dovolením se zaměří na pár překvapivých módních detailů.

Za minimálně obočí pozvedající lze považovat, jak se Meghan Markleová poprvé setkala s Williamem a Kate. Dle svých slov byla bosá a měla na sobě roztrhané džíny, což je při prvním setkání s budoucím britským panovníkem velmi odvážná volba.

Překvapivá je i její zmínka o utlačování individualismu v královské rodině, což vévodkyně ilustruje faktem, že si na skupinové akce nemohla obléknout stejnou barvu šatů jako Její Výsost nebo starší členové rodiny. „Říkala jsem si, jakou barvu si pravděpodobně nikdy neobléknou? Velbloudí? Béžovou? Bílou? Takže jsem nosila hodně tlumených tónů, abych zapadla,“ prozrazuje herečka.

Právě volba těchto barev ale z manželky prince Harryho dělala velmi moderně a svěže působící členku královské rodiny. Rodačka z Los Angeles se však v béžovém šatníku zřejmě nemohla svobodně projevit, a tak když nastaly poslední dny jejích královských povinností, rozhodla se předvést v celém duhovém spektru a střídala róby zářivě červené, zelené i modré.

Bystřejší členové královské rodiny si ale vždy uměli najít způsob, jak veřejně promluvit, aniž by se snížili k porušení běžných pořádků. Vzpomeňme na princeznu Dianu a její slavné ultra sexy „šaty pomsty“, které si oblékla v roce 1994 poté, co se princ Charles veřejně přiznal k nevěře. Nebo na samotnou královnu Alžbětu II., která roku 2017 vyvolala modrým kloboukem se žlutými květy spekulace o svých sympatiích k Evropské unii.

Co se ale nestalo minulý týden? Netflix odvysílal poslední díl svého královskou rodinu kritizujícího seriálu a její členové se následně vydali plnit povinnosti na vánoční koncert ve Westminsterském opatství. Kate Middletonová s dcerou Charlotte dorazily v kabátcích v barvě burgundského od značek Eponine a Trotters. K dámám se připojil princ William s ladící kravatou a stejný odstín tmavě fialové oblékla i švagrová Pippa či sestřenice Zara Tindallová. Experti toto barevné spojenectví interpretují jako výraz síly, neboť ke sladěným outfitům prý britská královská rodina nejednou přistoupila v těžkých časech.

Pokud tedy chtěl být tým v bordó tichou výčitkou tetě Meghan, co asi veřejnosti naznačovala druhá půlka tábora oblečená v bílém, tedy v barvě, kterou během své služby koruně nosila vévodkyně ze Sussexu? Napovídá snad Camilla v bílém kabátu, princezna Beatrice a spolu s nimi i Sophie, hraběnka z Wessexu, že Harrymu a odvržené herečce fandí? Jsou to v této svízelné době malicherné starosti, ale telenovela je to vskutku zábavná.