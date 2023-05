Kašmírová podprsenka i móda nultých let. Co si Katie Holmesová oblékne, to ženy vykoupí za pár hodin

Americká herečka a režisérka Katie Holmesová je publiku dobře známá z kultovního seriálu Dawsonův svět. Bulvár ji bedlivě sledoval i jako manželku Toma Cruise, matku jejich dcery Suri a z následného rozvodu udělal senzaci na pokračování. Stejně lačně se ale poslední roky zajímají o rodačku z Toleda i tvůrci módních rubrik. Čím si to zasloužila?

V Cannes se tato čtyřiačtyřicetiletá hnědovláska účastnila neformální diskuse Women in motion pořádané módní skupinou Kering (ta vlastní módní domy jako Gucci, Balenciaga nebo Saint Laurent). A Holmesová se dostavila, jak je její dobrým zvykem, v ležérním stylu – široké béžové kalhoty s velkými kapsami doplnila limetkovým tričkem, přes něž si přehodila lehkou sportovní bundu na zip.

Módní editory nejvíce zaujala její obuv – jako stvořená pro festivalový maraton nebo upachtěné léto plné pochůzek, ovšem stále v šik rytmu. Katie se totiž vzdala hvězdných kramfleků a vykročila si v nejnižších podpatcích v celém Cannes. Pantoflíčky z šedého saténu se dvěma pásky pochází od mladé značky Le Monde Beryl a jejich podpatek má pouhopouhých 3,5 centimetru.

Holmesová to s oblečením umí! Svou dráhu módní ikony odstartovala v roce 2019, kdy byla fotografy zachycena, jak mává na taxík v šedé kašmírové podprsence a ve stejně ladícím kardiganu. Termín „kašmírová podprsenka“ mnohé šokoval – kam a kdy se vůbec takový kus oděvu nosí? V módním průmyslu ale vyvolal senzaci. Sexy pletenou braletku a svetr nedbale přehozený přes jedno rameno po Katie obléklo spoustu dalších známých žen. Samotný trend se dostal až na štendry oblíbených módních řetězců a dnes je každá módní volba Holmesové bedlivě sledována.



Magazín Vogue režisérku snímku Rare Objects nebo Alone Together označuje za skutečnou Newyorčanku. Její styl je totiž velmi praktický, založený především na džínách a pohodlné obuvi, čímž si také vysloužila nálepku „holky odvedle“. Čekstajl by si dokonce dovolil přirovnat Katie Holmesovou k britské princezně Catherine – co si oblékne, to jsou ženy ochotny vykoupit do několika hodin. Příkladem budiž právě ony festivalové pantoflíčky či pletená podprsenka od značky Khaite za 12 tisíc korun.

Další rozruch se herečce podařil i loni, když si na koncert iHeartRadio Jingle Ball vyrazila v modrém topu bez ramínek, pod který oblékla rovné džíny a tenisky. Mnozí omylem předpokládali, že jde o starou fotografii, ještě z období natáčení Dawsonova světa. Pro někoho nelichotivá kombinace totiž naprosto ztělesňovala šílenou módu nultých let. A přesto Katie opět uhodila hřebík na hlavičku, protože nic není v tuto chvíli více trendy než móda roku 2000.

Bokovky a dlouhé topy se za pár sezon omrzí a módní průmysl vytáhne další éru k uctívání. Nebude ale od věci držet se stejně jako Holmesová ležérní jednoduchosti – ta bude v módě vždy.