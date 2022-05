Kim Kardashianová vynesla na Met Gala historickou relikvii. Šaty, které patřily Marilyn Monroe

„Co je ta nejameričtější věc, na kterou pomyslíte? No přece Marilyn Monroe,“ přesvědčovala přítomné, když se na rudém koberci objevila v šatech starých šedesát let. V roce 1962 je totiž oblékla blonďatá legenda, aby v nich zazpívala Johnu Kennedymu Happy Birthday Mr. President.

Úzké šaty tělové barvy pokryté více než šesti tisíci třpytivých kamínků se tehdy postaraly o skandál. Na krátkém záznamu, v němž se Marilyn svlékne z bílého kožichu, aby odhalila nádheru pod ním, je slyšet, jak diváci lapou po dechu. Půvabná diva s platinovými vlasy vypadala jako nahá a přítomní byli přesvědčeni, že pod šaty nemá ani spodní prádlo. Dechberoucí oděv dodnes drží titul nejdražších šatů prodaných v aukci, když byly v roce 2016 vydraženy za 4,8 milionu dolarů.

Pete Davidson a Kim Kardashianová na Met Gala (New York, 2. května 2022)

Je tedy jasné, co na nich lákalo i Kim Kardashianovou. Současný sexsymbol se chtěl obléknout do kousku toho, co kdysi nosila jedna z nejslavnějších krásek planety. Nebylo to ale zadarmo. Róba je dnes uskladněna v instituci Ripley’s Believe It Or Not Museum a od svého mušelínového obalu je oddělována jen výjimečně. Jako historický artefakt je uchovávána ve tmě, v prostředí s kontrolovanou teplotou a vlhkostí.

Ke Kardashianové byl vzácný originál transportován soukromým letadlem a zkoušela jej v ochranných rukavicích. A ač byla Monroe obdařena vnadnými křivkami, její legendární šaty královně sociálních sítí nepadly. O sebemenší krejčovské úpravě nesměla být ani řeč. Kim se proto rozhodla zásadně zhubnout. Potila se v sauna obleku, běhala na běžícím pásu a z jídelníčku vyřadila cukry. Po měsíci drastické diety jí Marilyniny šaty padly jako ulité.

V den Met Gala je Kardashianová oblékla znovu přímo pod schody muzea, kde pro ni byla přistavěna speciální šatna. S ustrojením jí pomáhali památkáři v bílých rukavicích a diva měla zakázáno použít jakýkoliv make-up na tělo. V šatech si nesměla sednout ani nic konzumovat, proto na sobě měla róbu jen pár minut a následně se převlékla do repliky.

Pete Davidson a Kim Kardashianová na Met Gala (New York, 2. května 2022)

Po pár dnech zbyla z jejich lesku jen zvláštní pachuť. Róba, sic rafinovaná, totiž není jen kostýmem, v němž Marilyn zazpívala prezidentovi, ale také třpytivým mementem jejího tragického konce. Kennedy slavil své pětačtyřicátiny v květnu 1962, o tři měsíce později byla Monroe nalezena mrtvá. Slavné „nahé“ šaty už jsou navždy jedny z posledních večerních rób, které herečka vynesla.

Čekstajl má proto veškeré hubnoucí martyrium Kardashianové za zbytečné a celé gesto za nepříliš pietní. Replika by jí jistě posloužila stejně, ne-li lépe. Nebo bylo vytažení muzejního exponátu na světlo jen propagací k blížící se premiéře filmu Blonde, který má na televizi Netflix vyprávět příběh tragicky zesnulé herečky?