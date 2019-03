Kosmetická firma z Ústí plní krémy do recyklovatelných obalů

ÚSTÍ NAD LABEM Na osvětu zákazníků vsadila kosmetická firma z Ústí nad Labem, která vyrábí z přírodních složek krémy. Plní je pouze do obalů z hliníku a voskového papíru. Začala s krémem na ochranou proti slunci, jenž je určen pro milovníky vodních sportů. Nyní své portfolio rozšiřuje.

Firma Amazinc! se zabývá pouze přírodní kosmetikou a ve výrobě se snaží vyhnout plastu. „Jsem instruktor surfingu a žiju přes deset let u oceánu. Stále jsem hledal vhodný krém na obličej, protože ty, které jsou na trhu, stékají, štípají do očí, pálí a navíc po nich zůstávají plastové lahvičky, které pak sbíráme na plážích,“ uvedl jeden ze zakladatelů společnosti Tomáš Deli.



Vhodné složení krému vymyslel jeho kolega, vystudovaný farmaceut Jan Kostelník. „Chtěli jsme se držet jen toho, co je z přírody, nedávat tam nic, co příroda sama neumí zničit. Nejprve jsme udělali pár vzorků, které testovali kluci po celém světě. Když se nám potvrdila účinnost, zahájili jsme výrobu,“ uvedl.

Společnost si zakládá na tom, že složení krémů je psáno velkým písmem, aby zákazník hned věděl, co si na pokožku dá. „Výhodou krému na obličej je, že tvoří ochranný štít a sundat ho je možné pouze mechanickým setřením, to znamená, že se ve vodě nesmývá,“ uvedl Deli. Složení krémů je většinou jednoduché. „Není třeba vymýšlet něco, co už dávno před námi s úspěchem používali třeba už ve starověkém Řecku,“ řekl Kostelník.

Firma kromě krému pro vyznavače sportů jako je surfing, kiteboarding, windsurfing vyvinula také speciální krém pro horolezce a nyní testuje další. Na základě reakce zákazníků, kteří nakupují hlavně přes e-shop, nabídla krém i s různým pigmentem. Ten původní totiž měl lehce mléčný nádech. „Zjistili jsme, že lidi chtějí být barevní. Pokud má třeba někdo modrý neopren, namaže se krémem s modrým pigmentem,“ řekl Deli.

Do firmy zatím společníci investují vše, co vydělají. „Cílem je pro nás nejen to, aby nás podnikání uživilo, ale aby se lidé začali zajímat o to, co používají na pokožku. Začali už si všímat složení potravin a odmítat igelitové tašky, u kosmetiky to zatím příliš neplatí,“ uvedl Kostelník. Podnikání společníci rozjeli v loňském roce, do budoucna chtějí nabídnout veškerou péči o tělo, v nabídce je už třeba zubní kartáček z bambusu nebo ručně vyráběné mýdlo.