Jako pátý člen ABBA. Krajčo se zase předvedl, ani my si nejsme jistí, zda je jeho úbor cool, nebo úplně mimo

Filmová premiéra bývá vysoce společenskou událostí. V případě slavnostního představení filmu Gump – Jsme dvojka dokonce mělo jít o galavečer. Proč tedy Richard Krajčo nepřišel ve smokingu? A nepřehnala to Olga Lounová s délkou svých šatů?

To nejlepší ze své skříně má host vytáhnout v případě, že mu do schránky přijde pozvánka na takzvané gala. Sváteční příležitost tohoto typu pak vyžaduje oblečení black tie – pro muže to znamená smoking, pro ženy dlouhou večerní róbu. Na premiéře filmu Gump, která byla jako gala prezentována, se ovšem ukázalo, co si česká společnost představuje pod pojmem slavnostní.