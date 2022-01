Umělecká díla ni klobouk z dílny Hervého Pierra. Melanie Trumpová nabízí k prodeji kolekci s názvem Hlava státu

Již na konci minulého roku totiž jednapadesátiletá Melania na své oficiální stránce spustila prodej kolekce s názvem Hlava státu. Obdivovatelům i sběratelům nabídla svůj akvarelový portrét, který vytvořil francouzský umělec Marc-Antoine Coulon a jehož pořizovací hodnota činila v přepočtu 5,3 milionu korun. Levnějším artefaktem pak byl digitální obraz modrých očí paní Trumpové za něco přes tři tisíce korun.

Nejpřekvapivější položkou ale byl bílý klobouk se širokou krempou, který Melania vynesla v roce 2018, když na státní návštěvu dorazil francouzský prezident Emmanuel Macron i se svou chotí Brigitte. Pokrývka hlavy první dámy Spojených států tehdy vyvolala velkou odezvu a pravděpodobně není doplňku, který by Melanin postoj k její veřejné roli více reprezentoval. Výrazný klobouk z dílny Hervé Pierra totiž paní Trumpové zakrýval pohled natolik, že působila, jako kdyby se chtěla před návštěvou, veřejností i fotografy skrýt. Zároveň ji v tak rozměrné krempě navíc v zářivě bílé barvě jednoduše nebylo možné přehlédnout.

Slovinské rodačce zřejmě nikdy nepřirostl titul první dámy USA k srdci. Šatník pro svou roli volila (až na výjimky) velmi nenápadný a ve vojenských fazonách, které doplňovala extrémně vysokými podpatky. Navíc se jí nepodařilo ovládnout umění symbolismu šatů, jímž ženy prezidentů vyjadřují své názory a postoje.

Prodejem bílého klobouku to ale pravděpodobně nekončí! Bývalá první dáma se nechala slyšet, že podobnou akci chce prostřednictvím platformy pro prodej nezaměnitelných objektů pořádat pravidelně. Online tržiště, které informuje o vlastnictví povětšinou uměleckých děl, by tak brzy mělo nabídnout další sadu tří artefaktů – vždy jednoho fyzického a jednoho digitálního uměleckého díla, jež doprovodí vybraný módní doplněk. Část výtěžku prý bude použita na charitativní iniciativu Be Best, kterou paní Trumpová vede.

Že se bývalá modelka rozhodla prodat klobouk, který koupila jako držitelka titulu první dámy, je bezprecedentní. Oblečení i drobné kusy z garderoby manželek amerických prezidentů totiž běžně končí v muzeích či národních sbírkách a jsou považovány za historicky hodnotné. A tak se již spekuluje o tom, že Melania si prodejem klobouku jen testuje terén a počítá hlavy svého publika, aby mohla na trh uvést vlastní značku.

Vždyť ještě než se její drahý Donald stal prezidentem, dnes slavná Slovinka měla vlastní značku šperků i kosmetiky. Byznysové aktivity ale včas ukončila, aby se Trump mohl vrhnout do boje o prezidentský mandát. Nebo se snad chce Melania rozprodáním šatníku první dámy zbavit vzpomínek na prezidentství svého muže?