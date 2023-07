Mikinám odzvonilo, módní průmysl se konečně zotavil z covidu. Pánská móda se vrátí k propracované krejčovině

Pro ty, kterým mikiny s kapucí a výrazným logem lezou krkem stejně jako autorovi slavného obrazu A Bigger Splash, má Čekstajl dobrou zprávu – poptávka po teniskách a teplákovině ochabuje, zatímco zvyšující se zájem o eleganci registrují i běžné oděvní řetězce jako Zara, COS či Marks & Spencer.

Vše totiž nasvědčuje tomu, že se módní průmysl konečně zotavil z covidu-19. Během lockdownů trendoví analytici sice předpokládali, že už nikdy nebudeme chtít opustit domov bez pyžama a chlupatých pantoflí, jenomže svět se stále točí a trendy s ním.

V Británii vystřídaly přepnuté košile Borise Johnsona uhlazené obleky Rishiho Sunaka a u nás světlé komplety Petra Pavla nahradily Zemanova neforemná saka s leskem. Streamovacím službám kralují seriály jako dynasty sága Boj o moc, válečné drama Transatlantic nebo špionážní thriller Citadel, kde místo nového modelu bot Air Jordan zahlédnete spíše takovou raritu jako jehlici do kravaty.

Zbavte se strachu z barev

Že se v módě určené mužům skutečně něco děje, naznačuje i poslední kolekce značky Balenciaga, v níž se neobjevila jediná teniska. Navíc kreativní otec tohoto slavného domu, Gruzínec Demna Gvasalia, se nechal slyšet, že na slavné ošklivky Triple S – boty, které se prodávají za cenu kolem 20 tisíc korun – už se nemůže ani podívat.

Značky jako Louis Vuitton, Dior či Burberry, jež v předchozích sezonách platily za průkopníky sportovního stylu, své poslední přehlídky na milánském týdnu módy zahájily oblekem. Následoval je i designér Dries Van Noten s béžovým trenčkotem a žabkami, Prada svou show otevřela kraťasovým oblekem s černými ponožkami vytaženými proklatě vysoko.

Matador Ralph Lauren nyní muže přemlouvá, aby se zbavili strachu z barev. A nabízí jim saka ve smaragdově zelené, kanárkově žluté, mandarinkové i třešňové. Podle italského domu Valentino by měli muži nosit místo kalhot více šortek a sukní. Ostatně pro kreativního ředitele Pierpaola Piccioli to byla první pánská kolekce za poslední tři covidové roky.

Nechal se pro ni inspirovat románem Malý život, který v roce 2015 vydala spisovatelka Hanya Yanagiharaová. Některé citace z knihy se objevily přímo na vybraných modelech jako věta „We are so old we have become young again“ (v překladu „Už jsme tak staří, že jsme znovu omládli.“).

Mladšího a odvážnějšího ducha v sobě zřejmě našel celý módní průmysl, který snad konečně pochopil, že i pánská móda může být zábavným segmentem, pokud designéři přestanou lpět na svazujících pravidlech a komplikované architektuře obleku. Poslední milánský fashion week je tak důkazem, že pánský šatník může být plný pestrých možností, pokud se ušije volnější jehlou. Pochopí to i české značky a jejich zákazníci?