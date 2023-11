Malí muži s velkými botami. Co jim příroda upřela na vzrůstu, dohánějí podpatky

To, že se DeSantis snaží působit vyšší, je podle módních expertů a výrobců bot naprosto jasné. Už tím, že nosí klasické texaské kozačky, které samy o sobě poskytují několikacentimetrový podpatek.

Sto osmdesát centimetrů vysoký guvernér má však údajně v botě ještě pozvedávající klínek. S podpatkem a klínkem pod patou by se jeho výška mohla zvednout až o 12 centimetrů, míní odborníci oslovení serverem Politico.

Jenže to by bylo už přehnané. Řekněme si to na rovinu – na takto vysokých jehlách by se nikdo necítil stabilně. A tak si můžeme všimnout jiné zajímavosti kolem obuvi floridského guvernéra.