Růžová halenka jako politické téma. Co chtěla Monika Babišová sdělit výběrem oblečení?

Ještě větší pozornost než vázanka prezidentského kandidáta si zaslouží halenka Moniky Babišové. Výrazně růžová blůza s dlouhým rukávem a manžetami opatřená vysokým límcem a dlouhou vázankou totiž není svrškem, který bychom měli přejít bez povšimnutí. Jde totiž o jeden z nejslavnějších oděvů, který kdy předvedla bývalá první dáma Spojených států Melania Trumpová.

Ohlédněme se proto do roku 2016, do doby amerických prezidentských voleb, v nichž se republikán Donald Trump utkal s demokratkou Hillary Clintonovou. Tehdy se volební klání nacházelo ve fázi předvolebních debat, když deník The Washington Post uveřejnil nahrávku, v níž se Trump vyjadřuje k osahávání žen: „Když si hvězda, můžeš cokoliv. Klidně je chytit za *****.“

Pro anglicky nehovořící je třeba dodat, že nevybíravé označení pro vaginu zní anglicky pussy, což ale díky odcházejícímu prezidentovi Miloši Zemanovi u nás ví snad každý.

Melaniina rebelie

Následovala druhá prezidentská debata, na niž Melania dorazila ve fuchsiovém kompletu z kalhot a blůzy. Halenka pocházela z kolekce značky Gucci a prodávala se v přepočtu za 24 tisíc korun.

Monika Babišová zvolila na povolební tiskovou konferenci fuchsiovou halenku, která je jedním z nejslavnějších odkazů bývalé první dámy USA Melanie Trumpové.

Jenomže pro pozorné diváky nešlo jen o nějakou drahou košili. Její dlouhá vázanka má totiž v angličtině speciální označení – a sice pussy bow. „Pussy sem, pussy tam,“ komentátoři se jednoduše začali ptát, zda tak slovinská modelka neprojevila rebelii proti Donaldovu neakceptovatelnému chování.

Fuchsiová halenka Trumpové se tehdy přes jediný den vyprodala, stala se symbolem žen a feministek protestujících proti zvolení slavného podnikatele americkým prezidentem. Růžová blůza byla prostě téma a její popularitě neublížilo ani vyjádření Trumpova týmu, že volba „pussy bow“ nebyla úmyslná. Dnes víme, jak tehdy prezidentské volby v Americe dopadly – Trump zvítězil a růžová halenka se nesmazatelně zapsala do odkazu první dámy USA.

Co takovou módní volbou chtěla říct Monika Babišová? Revoltu? Své sympatie k bývalé slovinské modelce projevila již několikrát. Osobně se setkaly v roce 2019, kdy Andrej Babiš jako český premiér navštívil Bílý dům.

Nebo snad chtěla choť prezidentského kandidáta dát najevo, že stejně jako Trumpovi míří nyní i oni, Babišovi, k vítězství? Věří snad manželka Andreje Babiše, že si svůj šatník složený z oblíbených značek Fendi, Gucci, Dior a Valentino brzy vybalí na Pražském hradě? Snad, ale rozhodnutí je na voličích.