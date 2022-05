Narcis v obleku. Doma Lagerfelda obklopovaly divoké barvy a kýčovité „čunčurádičky“

Fanoušci, kteří by snad chtěli Karlův styl napodobit, mohou obdobné kožené kalhoty a vázanku `a la Lagerfeld snadno sehnat v jakémkoliv obchodě. Nebo si pořídit originál!

Síň Sotheby’s totiž tento týden pořádá již třetí a poslední aukci designérovy pozůstalosti, který zemřel v roce 2019 ve věku 85 let. Jeho vila z 18. století nedaleko Versailles, z níž se dědictví rozprodává, nabízí množství osobních i kuriózních artiklů. Kromě moderního nábytku tu jsou papírové vějíře, stohy vyšívaných ubrusů nebo sbírka reklamních plakátů na německé produkty. Návrhářovu kolekci iPodů doplňuje několik lahví červeného vína z roku 1993, kočičí doplňky Karlovy čtyřnohé společnice Choupette a samozřejmě poklady z designérovy skříně.

Uzmout kousek z osobního majetku návrháře, který navždy ovlivnil podobu domů Chanel a Fendi, může prakticky kdokoli. Vyvolávací ceny začínají na přátelských desítkách eur, za některé artikly ale síň požaduje i 80 tisíc eur. K těm nejžádanějším kouskům budou určitě patřit kožené rukavice, které strhly kupce i během předchozích aukcí v Monaku a Paříži. Jeden Lagerfeldův obdivovatel byl ochoten za pět párů tohoto symbolického doplňku zaplatit jeden milion korun.

Hamburský rodák nebyl přesvědčen o půvabu svých rukou, proto je na veřejnosti zakrýval rukavicemi. Aby v nich mohl pracovat a tvořit rychlé skici, nosil ty bezprsté.

Kožený doplněk se stal neodmyslitelnou součástí Lagerfeldovy siluety, z níž vybudoval popkulturní symbol. Postava drobného muže s culíkem byla použita na lahvích Coca Coly, plyšových medvědech, čajovém servisu a stala se i logem jeho vlastní módní značky.

Kořeny Karlova jednoduše rozpoznatelného vzhledu sahají do 70. let, kdy si poprvé svázal dlouhé vlasy do culíku a do smrti už účes nezměnil. Když se mu objevily šediny, schválně si na vlasy aplikoval bílý pudr. V roce 2002 shodil čtyřicet kilo jen proto, aby mohl nosit úzké obleky od návrháře Hediho Slimaneho. Módní car pak svou uniformu zdobil desítkami těžkých prstenů, perlovými náhrdelníky a štrasovými brožemi.

Oblékat se celá léta jen do upnuté černobílé uniformy může působit jako uvrhnutí se do vězení. Proč by se někdo dobrovolně zbavoval hry s barvami, vzory, zkoušením módních novinek? Probíhající aukce ale ukazuje, že návrhář byl narcis, kterého doma obklopovaly divoké barvy a kýčovité „čunčurádičky“. Kromě figurek vlastní osoby sbíral rokokové porcelánové postavičky, spal v hráškově zelené ložnici a své iPady odkládal na zářivě červené komody. Při probírání se takovou pozůstalostí působí Lagerfeldův komplet nikoli jako uniforma, ale spíše jako nudnější kostým někoho, kdo žil mnohem pestřejší život.