Mazaný politický kalkul. Senátorka Sinemová má ráda holé paže a květinové vzory, není ale radno ji podceňovat

Pochází z mormonské rodiny a v době, kdy její otčím přišel o zaměstnání, žili v opuštěné benzince. Přesto se jí podařilo vystudovat sociální péči i práva. S mormonismem se rozloučila a dnes se nehlásí k žádné víře. Každé ráno prý vstává v pět hodin a den začíná během.

Je navíc první ženou zvolenou do Senátu za stát Arizona a je také historicky první otevřeně bisexuální americkou senátorkou.



Pokud jde o garderóbu, vymyká se všem pravidlům skryté řeči šatů, na niž jsme u političek zvyklí. Sinemová hraje hru, vedle níž jsou barevná saka Angely Merkelové a brože Madeleine Albrightové staromódní pasiáns.



Její šatník je tak excentrický, že bychom mohli snadno pochybovat o jejím zdravém rozumu. Kyrsten zbožňuje fuchsiovou. Nerada nosí rukávy, ale když už si je vezme, jsou dramaticky objemné. Do Kongresu klidně přijde v teniskách, neoprenových šatech, v růžovém roláku s nápisem Dangerous Creature (v překladu Nebezpečné stvoření).

Ráda nosí Apple Watch, květiny a zvířecí vzory. Je náruživou sportovkyní, která občas přijde k úrazu, a tak se mezi jejími doplňky objevují i berle, bandáže či ortézy. Když byly kvůli koronaviru zavřené kadeřnické salony, senátorka svůj neupravený účes řešila osobitým zakrytím parukami za 13 dolarů – fialovou, růžovou i žlutou.

Do historie se ale určitě zapíše její legendární outfit, v němž složila senátorskou přísahu. Pouzdrové šaty bez rukávů měly bílý vršek s výstřihem lemovaným perlami. Úzkou sukni zdobil foto potisk rozměrné růže a kupa rozházených broží. Přes model si čerstvá senátorka přehodila pudrově růžový kabátek se štrasovými knoflíky a límcem z umělé kožešiny. S monroevskými vlnami se tehdy katapultovala na první stranu The New York Times a titulky ji tehdy označily za „módní ikonu Kongresu“.

Mezi kongresmankami, které většinou volí neutrální barvy a beztvaré kalhoty, totiž Sinemová snadno působí jako vaše rozvedená teta, jež pije příliš vína a život řeší s pomocí astrologie.

Sinemová působí jako zjevení nejen proto, že si do Senátu oblékne křiklavě růžovou, ale i proto, že v prostředí, v němž je osobitost výjimečná a politici se často schovávají za neutrální šeď a modř, se nebojí být jiná. Naprosto jiná! Banální kalhotový kostým si asi nikdy neoblékne. A proč by to také dělala, když moc dobře ví, co jí bláznivý outfit může přinést?



Že jsou Sinemové květinové šaty tak trochu divadelní kostým, moc dobře vědí její kolegové i rivalové, kteří je dokonce označují za mazaný politický kalkul. Kdyby se oblékla do tmavého dámského kostýmku, ztratila by se v havraním hejnu. Ale říct svůj názor v modelu exotického papouška je vždy zárukou toho, že vás bude lépe vidět i slyšet.