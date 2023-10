Herečky, které září v kampaních známých značek. Oblékněte se jako Sienna Miller nebo Rihanna

Módní návrhářka a herečka Sienna Miller nafotila podzimní kampaň „Anything but Ordinary“ pro britskou značku Marks & Spencer. „Značku Marks & Spencer jsem vždycky milovala. Je součástí britského života a pro mnoho lidí má zvláštní význam. Jsem nadšená, že se mohu připojit k této ikonické společnosti, stát v čele její podzimní kampaně a být součástí její cesty při utváření budoucnosti módy,“ říká britská herečka.

Nadčasové kousky, které předvádí - jako je outfit v limetkové barvě s výrazným růžovým kostkovaným kabátem nebo leteckou bundu ze syntetické ovčí kůže - jsou přímo „střizené“ pro nadcházející podzimní dny.

Boty, které navrhla Rihanna

Podzim je čas tenisek a pokud chcete opravdu stylové boty, podívejte se na ty, které představila zpěvačka Rihanna ve spolupráci se značkami Puma a Fenty. Černobílou verzi tenisek Avanti mohou obout ženy, muži, ale také děti.

A na co se letos netrpělivě čeká? Až odhalí kousky ze své dílny herečka Angelina Jolie, která oznámila založení své nové módní značky s názvem Atelier Jolie už na jaře. Jediné, co se zatím ví je, že by oděvy měla představit na podzim a za hlavní cíl si klade udržitelnost.