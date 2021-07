Rockerka Gwen Stefani se podruhé vdala v róbě od návrhářky Very Wang, ženich oblékl džíny

Populární americká zpěvačka Gwen Stefani se minulý týden provdala za country muzikanta Blakea Sheltona. Svatba to byla velkolepá, nejen pokud jde o útratu za šaty. Nevěsta totiž oblékla nákladnou bílou korzetovou róbu z hedvábného žoržetu s bohatou tylovou sukní, kterou vytvořili v dílně svatební profesionálky Very Wang.

Jednapadesátiletá rockerka za sebou vedla několikametrový závoj lemovaný ruční výšivkou jmen novomanželů a jejích dětí. Poutavé byly i doplňky – síťované punčocháče a bílé kovbojské boty osázené krystaly. Na recepci se zpěvačka skupiny No Doubt převlékla, a to do kratšího, ale neméně skromného modelu. Korzet byl tentokrát ušit z bílého hedvábného kepru a tylovou minisukni zdobily flitrové lístky a výšivka dvou cukrujících ptáčků s trojicí ptáčat.



Některé reakce na nevěstu v nevinně bílých šatech byly nevybíravé. Rýpavé komentáře „s tou bílou to myslí vážně?“ střídalo otrávené „Bílá? Nechutné!“ Nešlo ale jen o zpěvaččin věk. Stefani totiž vstupovala do chomoutu podruhé. V roce 2002 si vzala muzikanta Gavina Rossdala a její šaty byly tehdy neméně dramatické. Zadání znělo: „Nic tradičního!“, a tak návrhář John Galliano, který tehdy stál u kormidla domu Dior, navrhl pro rockovou divu neobyčejné svatební šaty s barevným detailem – ručně naneseným růžovým gradientem.

Ačkoli na první pohled působí svatebky klasicky, při detailním prozkoumání jsou stejně tak romantické jako výstřední. Korzet má na zádech rozepnutý detail, cípy sukně jsou asymetrické, navíc mají všité kapsy. Jednoduše jde o model pro sebevědomou, nezávislou a moderní nevěstu.

Zpěvačka hitu Don’t Speak byla do svých svatebních šatů tehdy natolik zamilovaná, že je oblékla dvakrát. Poprvé na obřad v Londýně, podruhé o dva týdny později pro ceremoniál v Los Angeles. Následně je zapůjčila do sbírek britského muzea V&A se slovy, že takové umělecké dílo si zaslouží být vystaveno. A vskutku. Nevěsty jsou jimi inspirovány dodnes. Ačkoliv na sobě mají škraloup nevydařeného manželství vláčené bulvárním tiskem, patří k ikonickým předlohám moderních svatebních šatů.

Fanoušci proto byli v napjatém očekávání, jaký model si Gwen Stefani pro svou druhou svatbu vybere. Někteří předpokládali, že šaty budou opět velmi výstřední, jiní doufali, že slavná růžová róba dostane další šanci. Nakonec je ale šlehačkový model od Very Wang zklamáním pro všechny. Tolik romantiky, tylu a šlehačky najednou je jednoduše nestravitelným soustem.

Čekstajlu ani tak nevadí, že se starší zpěvačka rozhodla oslavit druhé manželství velkolepě. Vždyť nepsané pravidlo, že druhá svatba by měla proběhnout tiše a bez efektu, je už vyčpělé a zavání dobou, kdy byl rozvod považován za hanbu. Kdo by se mohl na zamilovaný pár zlobit, že chce svůj další životní pokus oslavit se vším všudy?

Pozornosti by ovšem neměl v tomto sňatku ujít ženich. Vždyť Blake Shelton šel k oltáři již potřetí a navíc k této slavnostní příležitosti oblékl džíny! S ohledem na jeho vášeň pro country a svatební lokaci se ale Čekstajl protentokrát zdržuje jakéhokoli hodnocení.