Plasťáky za Rolex. Kdy si mocní muži uvědomí, že luxusní hodinky s diamanty jsou přežitek?

O potížích s hodinkami by mohl vyprávět francouzský prezident Emmanuel Macron, který si ty své během televizní debaty o penzijní reformě „nenápadně“ sundal pod stolem. Hodnotu hodinek bývalého investičního bankéře někteří odhadují na 80 tisíc eur, jiní jsou v posudku mírnější a cenu vyčíslují na 2400 eur. Nálepka „prezident bohatých“ není zrovna to, co by si Macron mohl v bouři protestů proti posunutí důchodového věku přát. Na druhou stranu hodinky poseté diamanty se jaksi nehodí do doby, kdy společností hýbe diskuse o uskromnění se.

S drahým šperkem na zápěstí bývají zkrátka potíže. O schovávání hodinek ví své německý ministr financí Christian Lindner i bývalý polský ministr dopravy Slawomir Nowak, který musel kvůli nákupu drahých hodinek opustit vládu. S nevydařenou retuší příliš okázalého hodinového strojku mají své zkušenosti zase v Rusku – konkrétně hlava pravoslavné církve Kirill – a cenné hodinky musí skrývat i tiskový mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.

Počítačový mág Steve Jobs ve svém oblíbeném modelu Seiko představil v roce 1984 počítač Macintosh. V závěru svého života nenosil hodinky vůbec

Jenomže luxusní hodinky jsou oblíbenou módní libůstkou a prostředek, jak dát na odiv své postavení a výši platu. Nelze je srovnávat s drahými obleky, luxusními botami či auty. Hodinky nejsou jen tak obyčejná cetka, ale kupují se u příležitosti zásadního milníku – ať už jde o uzavření manželství, narození dítěte, výročí, povýšení či nové zaměstnání. Hodinky z drahých kovů, vzácných kamenů, stvořené zkušenými hodinářskými mistry a vyrobeny v limitované edici tak nejen uspokojují ego majitele, jejich úkolem je ohromit okolí.

Jenomže někdy jsou hodinky ze známých dílen jednoduše na obtíž, protože zatímco některé pozorovatele oslňují, jiné dráždí. A tak se nám tu během pandemie covidu-19 objevil trend, kdy se mnoho lidí dalo na pěstování fyzické kondice a v izolaci nebylo nutné oslňovat klienty ozdobeným zápěstím.

Federace švýcarského hodinářského průmyslu ostatně uvádí, že export švýcarských hodinek se od ledna do října 2020 propadl o 26 procent. Mnoho mužů zkrátka vyměnilo luxusní hodinky za sportovní modely, na nichž mohou sledovat ušlé kroky nebo kvalitu spánku, a nemusí se o hodinky strachovat, ani když se starají o děti. Hodinářský luxus tak nahrazují modely levné a minimalistické, zlato vystřídaly recyklované materiály.

Levné ciferníky. S hodinkami za pár stovek si bohatě vystačí papež František i miliardář Bill Gates

Jsou ale i zákazníci, kteří si hodinky dobrovolně kupují za nižší tisíce korun, ač by si mohli pořídit nejdražší modely na světě. Naprosto ikonické jsou skromné Casio MQ-24-7B2, které v černé barvě nosí papež František. Tvrďák Arnold Schwarzenegger v několika svých kultovních snímcích bojuje v obyčejných hodinkách Seiko H558-5000. Steve Jobs byl věrný minimalistickým Seiko Quartz 6431-6030 a aktuálně druhý nejbohatší člověk na světě, Bill Gates, byl několikrát spatřen s hodinkami Casio za pár dolarů.

Nedokazovat okolí svou hodnotu drahou ozdobou ruky je jistě osvobozující. Kdy asi tento trend doputuje i do politických sfér?