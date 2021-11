Šířit víru a tepláky. Kanye West se dal i na modlení, hosté jeho bohoslužeb podepisují dokument o mlčenlivosti

Místo Westovy mše svaté bývá tajné a hosty tvoří skupina pozvaných, kteří jsou vázáni podpisem dokumentu o mlčenlivosti. Namísto kázání a modliteb hraje živá hudba. Do rytmu populárních písní v gospelové úpravě už si podupávalo několik celebrit – zpěvačka Katy Perry či herec Brad Pitt. Sbor je vždy oblečen podle návrhu mistra Westa, a tak zpěváci vystupují v celobílých či celobéžových outfitech, dlouhých tričkách a hábitech doplněných o moderní obutí.



Tajemství smetánky

Umělcova žena, televizní hvězdička Kim Kardashian, v jednom z rozhovorů vysvětlila, že Kanye chtěl vytvořit prostor, v němž se mohou lidé cítit dobře a užívat si čistou radost z hudby. Jenomže vytvořený opar tajemství a misteriózna kladou další otázky. Není to spíše jen večírek pro hollywoodskou smetánku? A jde tam vůbec o víru? I když kvůli závazku mlčenlivosti hosté odmítají novinářům podat o nedělních bohoslužbách více informací, svá videa z akce běžně sdílí na sociálních sítích. Dokonce jsou na super tajné modlení zváni paparazzi, kteří pak snímky poskytují bulváru.

Výjimečné pozornosti se těšila poslední Westova mše, kterou svolal na Halloween. Sbor tentokrát oblékl do bílých hábitů a s kápí přes hlavu působili jako zástup Služebnic z populárního sci-fi seriálu. Sám Kanye oblékl bílou teplákovku, již doplnil o šedé gumáky z dílny domu Balenciaga a značky Crocs. Jejich pořizovací cena činí patnáct tisíc korun a West je nosí již několik týdnů. Do stejného oblečku se nasoukal i populární zpěvák Justin Bieber a kontroverzní umělec Marilyn Manson. „Co na bohoslužbě dělá známý satanista, který má na krku několik obvinění ze sexuálního obtěžování,“ ptala se veřejnost.

Těžko soudit, jak moc to Kanye myslí s bohem vážně. S pop kulturou ale máme zkušenost, že se muzikanti občas k víře upnou. O boží lásce zpíval už i Lenny Kravitz, Prince či kapela U2. A koneckonců zpěvačka Madonna si udělala jméno svou rebelií proti křesťanství, když v 90. letech pálila kříže, Ježíše Krista zobrazila jako utlačovaného Afroameričana a z krucifixu se jí podařilo vytvořit oblíbený módní doplněk.

Drahá sranda

Proč se ale dal na modlení Kanye West? O autorovi písně I am a God (v překladu Jsem bůh) je obecně známo, že trpí mesiášským komplexem. Snad si i zpěvem křesťanských písní, které prožívá se zavřenýma očima a občas se při jejich poslechu rozpláče, plní jakousi osobní potřebu. Čekstajl má ale za to, že tu zase jde jen o módu a peníze z ní. Sám West přiznal, že nedělní bohoslužby jsou drahá sranda, neboť za rok 2019 za ně utratil 50 milionů dolarů. A tak je jasné, že z modleníčka musí také něco kápnout. Sunday Service proto má i vlastní módní řadu s ponožkami za tisíc a mikinami za pět tisíc korun. Proto Westově víře dává Čekstajl čas jen do doby, než z módy vyjdou tepláky zastrčené do fuseklí.