Na východě válka, na západě týden módy. Když múzy mlčí, je to špatně

Ještě před pár dny jeho návštěvníci stáli ve vyumělkovaných pózách před fotoaparáty v Miláně. Nyní jsou všichni na první pohled bezstarostní módemani na fashion weeku v Paříži.

Slavné módní domy o válce na Ukrajině mlčí a tváří se, že spolupráce sportovní značky Adidas s italským velikánem Gucci je to, co svět zrovna potřebuje. Reagovat na aktuální dění kolekcemi, které vznikly ještě v době míru pro lidi, kteří ani nevědí, kde je nejbližší kryt, je samozřejmě nemožné.

Když ale značka Moschino poslala na molo modelky oděné do šatů ve tvaru hodin nebo harfy, působilo to zbytečně a povrchně. Nepomohlo ani prohlášení kreativního ředitele Jeremyho Scotta, který prý chtěl lidem v těžkých dobách nabídnout pohled na pěkné věci a na chvíli tak zapomenout, co se děje. Děkujeme pěkně.

V kontextu tragických událostí naopak vynikl věčný minimalismus značky Max Mara, jejíž kolekce byla vybarvena do prostých odstínů hnědé, černé a bílé, místy říznuté právě oslavovanou křiklavě žlutou. Její letecké bundy, pletené kukly, svetry až pod bradu a vysoké teplé ponožky v těžkých botách byly až mrazivě příhodné.

Stejně živě se diskutovalo o módním veteránovi Giorgio Armanim, který se rozhodl, že svou přehlídku sice odprezentuje, ale pro pietu k ní odmítl pustit hudbu. Modelkami pochodujícími v tichu tak chtěl na chvíli píchnout do nafouknuté módní bubliny, která se nechává nést jakoby se neválčilo.

I přes drahé těžké parfémy je ale v módním světě cítit nervozita. Modelové a modelky, designéři i nákupčí dostávají zprávy od svých vyděšených rodin z východní Evropy a ptají se, co bude dál. Vždyť ještě před týdnem se módní průmysl radoval z oslabující covidové pandemie, po níž nás všechny měly čekat lepší časy.

Jenomže co si má ve válce počít svět, který je založen na kráse, dnes tak pošetilém artiklu?

Někteří vybízí k zaslání peněžité pomoci, jiní vyklízejí své přetékající šatníky a posílají je uprchlíkům nebo dávají dohromady seznamy výjimečných ukrajinských tvůrců, jejichž značku lze finančně podpořit.

Za Čekstajl k nim rozhodně patří nadýchané geometrické šaty značky Nadya Dzyak či pyžámko s fižím od Sleeper. Za zmínku určitě stojí rusko-ukrajinská dvojice tvořící pod jménem Ksenia Schnaider, jejíž džínovou módu miluje i topmodelka Gigi Hadidová. A blízké nám může být duo Lake Studio, s nímž několikrát spolupracovala běloruská designérka Nastassia Aleinikava, která žije v Česku a prakticky jsme ji přijali za svou.

Jenomže dodání zboží je z jasných důvodů v nedohlednu. Někteří z ukrajinských tvůrců pozastavili příjem nových objednávek, prchají na západ či se s rodinami ukrývají uprostřed zuřícího válečného konfliktu. Kéž bychom tak mohli o ukrajinské módě psát v časech, v nichž je válka jen nepředstavitelné slovo.