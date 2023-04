Jednobarevné svátky. Co chtěla královská rodina naznačit modrou barvou?

A nejen to. Princezna z Walesu se usmívá, ač ji v těhotenství zkouší dlouhé měsíce trvající nevolnosti, ač několik hodin po porodu chce celá země vidět jejího potomka, ač její děti dostanou na veřejnosti totální záchvat vzteku. Milovaná Kate stále drží a pečlivě naplňuje předobraz vysněné budoucí královny britské monarchie.

Své kouzlo Catherine aplikovala i o Velikonocích, kdy se královská rodina účastnila mše v kapli svatého Jiří na hradě Windsor. V mnoha ohledech se jednalo o výjimečný okamžik. Jednak šlo o první velikonoční svátky bez královny Alžběty II., která zemřela loni v září, jednak se následník trůnu, princ William, dostavil na tuto událost poprvé v plné rodinné sestavě – tedy i se čtyřletým princem Louisem.

Příchod to byl velkolepý. Všechny vedl nový král Karel III. s královnou Camillou, oba odění do zářivě modré barvy. Ve stejném tónu je doprovodila i rodina z Walesu. Tedy William v modrém obleku a Kate v královsky modrých kabátových šatech od značky Catherine Walker. U té se velmi ráda oblékala i princezna Diana a tento model jsme na Kate viděli už loni, stejně jako recyklovaný modrý klobouček od značky Lock & Co. Ten skvěle ladil s psaníčkem od Emmy London a zásnubním prstenem zděděným po tchýni.

Bohatou špetkou roztomilosti byla i přítomná drobotina. Devítiletý George se dostavil jako malý gentleman, sedmiletá princezna Charlotte oblékla květované šaty se zářivě modrými punčochami a debutující Louis zazářil v modrých šortkách a vtipné kravatě se vzorem jízdních kol.

Zatímco jiným nedá spát, že si Kate nalakovala nehty odvážně na rudo, čímž měla porušit své osobní zvyklosti i nepsané královské pravidlo doporučující bezbarvou manikúru, podle Čekstajlu je mnohem zajímavější onen odstín výrazně modré. Co jím chtěla královská rodina naznačit?

Modrá je symbolickou barvou čistoty, víry, naděje a nových začátků. Ne náhodou si ji zřejmě zvolil Karel III. na svůj nový oficiální portrét. Stejně tak královna Camilla se od dob zveřejnění tohoto snímku neobjevila na veřejnosti v jiné než modré barvě.

Vzpomeňme, že naposledy se představitelé monarchie skupinově zahalili do vínové, a to u příležitosti vánočního koncertu. V té době internetová televize Netflix vysílala třaskavý dokument Harry & Meghan s pikantními detaily z královského zákulisí. Modrá volba je tak možná připomínkou, že očekávaná korunovace se blíží. Již za necelý měsíc se ukáže, zda rodina bude chtít dát najevo svou jednotu jedinou barvou.

O to zajímavější bude sledovat, jakou barevnou symboliku zvolí odpadlík princ Harry, který na slávu dorazí bez své manželky Meghan. Bude i on chtít být v modrém týmu?