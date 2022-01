Skon módního titána. Obr v kápi otevřeně mluvil o rasismu, kterému čelil jako redaktor Vogue

Narodil se v roce 1948 ve Washingtonu dvěma vládním úředníkům. Jako dvouměsíční miminko ho ale rodiče dali na výchovu k babičce Bennie, která pracovala na univerzitě jako uklízečka. Nepatřila k nejbohatším, ovšem každá nedělní bohoslužba pro ni byla příležitost, proč se obléknout co nejelegantněji. A právě její smysl pro módu i perfektně vyleštěné boty ve vnukovi zažehly vášeň pro oblečení.

Andrému bylo devět, když ve veřejné knihovně objevil časopis Vogue a začal hltat každou stránku. Kromě módy miloval francouzštinu a snil o zaměstnání profesora francouzské literatury. Obor se mu podařilo vystudovat na North Carolina Central University. Zásadní pro něj ale byla neplacená stáž v Metropolitan Museum Costume Institute, kde si kluka ze Severní Karolíny s neobvykle hlubokými znalostmi o módní historii všimla kurátorka Diana Vreeland. Požádala ho, ať v muzeu zůstane a dohodila mu práci asistenta v redakci magazínu Interview, který založil Andy Warhol.

Odtud byl jen krůček do plátku Women’s Wear Daily. Talley se stal jeho zahraničním zpravodajem a odstěhoval se do vysněné Paříže. Přátelil se s návrhářem Yves Saint Laurentem a spolu vymetali noční kluby i večírky v aristokratických sídlech. Sen se mu splnil v roce 1983, když nastoupil do Vogue.

André se v branži etabloval jako kreativní génius, který psal, fotil, připravoval styling a pořizoval legendární rozhovory – mluvil s Ivanou Trumpovou po rozvodu s Donaldem nebo s Michelle Obamovou, když se stala první dámou Ameriky. Byl rádcem designéra Oscara de la Renty i mentorem supermodelky Naomi Campbell. Ačkoli si v módním světě vydobyl zasloužené uznání, vždy byl tak trochu za exota. Chlap, gay a afroameričan pracující v módním časopise byla příliš excentrická kombinace.

Talley ji navíc korunoval svou korpulentností. Když zemřela jeho milovaná babička, hledal útěchu v jídle a projedl se k obezitě. Vysokou postavu, kterou do té doby šatil do obleků ze Savile Row, začal halit do kaftanů, kápí a objemných pláštěnek, které pro něj navrhovali slavní oděvní designéři.

Kariéru módního editora Vogue ukončil v roce 2013, kdy se s šéfkou a blízkou přítelkyní Annou Wintour dohodli na odchodu. Život po Vogue Talley zasvětil kurátorství a práci pro soukromou školu Savannah College of Art and Design, kam na jeho pozvání neváhal přijet nejeden slavný návrhář.

Před dvěma lety vydal své třaskavé paměti The Chiffon Trenches, v nichž popsal svůj turbulentní vztah s Wintourovou i rasismus, jemuž musel ve svém oboru pravidelně čelit. Po vleklých zdravotních potížích byl André hospitalizován a zemřel 18. ledna. Po výstředním novináři zůstalo kromě nezaměnitelného stylu i poselství, že vzdělání a čisté boty zůstanou v módě, ať už se právě nosí tepláky nebo džíny do zvonu.