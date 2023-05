Pamatujete si, když ze soutěže SuperStar k velkému zděšení diváků vypadl Sámer Issa? Období mezi lety 2000 a 2005 definovala nejen vysoká sledovanost pěveckého klání, ale také ničivé povodně, pád amerických „dvojčat“ nebo zprávy na České televizi se stávkujícími zaměstnanci v záběru.

O době, kdy knihkupectví zažívala davová šílenství kvůli vydání dalšího dílu Harryho Pottera, i časech, kdy byly běžné reklamy na cigarety s kovboji, napsala knihu spisovatelka Johana Fundová. Milénium! tak navazuje na její předchozí bestseller Devadesátky!. Novinka s Vladkem Dobrovodským na obálce je prý koncentrovanou dávkou vzpomínek na začátek 21. století. Proč odbornici na popkulturní fenomény začala 90. léta nudit? A v čem je milénium inspirativnější?

Lidovky.cz: Když jste dokončila knihu o devadesátkách, věděla jste, že napíšete pokračování?

To ne, já totiž nemám ráda pokračování. A teď nemyslím pokračování ve stylu Harryho Pottera, kterého vnímám jako ucelenou sérii. Ale nemám ráda takové ty nastavované kaše, jak říká moje babička. Rozhodnutí napsat Milénium! přišlo asi po roce. Začala jsem se tehdy na svých sociálních sítích věnovat věcem z té doby. Na devadesátkách jsem se hodně vyčerpala a jsem z nich trošku unavená. Myslím, že jsem publikovala už všechny do té doby neobjevené fotky včetně Václava Klause v podivném tenisovém oblečku.

A pokud nějaké takové neobjevené fotky stále někde jsou, asi zůstanou neobjevené navždy. Už prostě nešlo přicházet s novými věcmi, musela bych je začít recyklovat. Automaticky jsem se tedy začala věnovat i přelomu tisíciletí a i moji sledující mi začali posílat své vzpomínky. Dlouho jsem tehdy nevěděla, jak to období nazvat. Nakonec jsem se rozhodla pro milénium – i proto, že v knize se nevěnuji celé dekádě, ale jen prvním pěti letům. Milénium mi tedy přišlo vhodnější.

Lidovky.cz: Teď vás tedy inspiruje doba mezi lety 2000 a 2005?

To je rozhodně také zajímavé období. Devadesátky byly bizár, spousta úletů. Mladí lidé, kteří tu dobu nezažili, nemohli některým událostem ani uvěřit, že se opravdu staly. Devadesátky byly často úplně bizarní, jako když podnikatel Ivan Jonák venčil svého medvěda. Když jsem ale začala psát Milénium!, uvědomila jsem si, že to období má velmi zajímavý kontext. Byla to přechodová doba plná zajímavostí – víc než podivných momentů