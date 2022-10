Proč Němci dávají Německu sbohem

„Věřím pouze té statistice, kterou jsem sám zfalšoval,“ zní věhlasný citát Churchilla. Když se dívám na následující statistiky z Německa, téměř bych si přála, aby zfalšovány byly.

Aktuální energetická situace dává zabrat nejedné firmě. Jak uvedl Siegfried Russwurm, prezident Svazu německého průmyslu BDI, téměř každý desátý středně velký průmyslový podnik v Německu přerušil nebo omezil výrobu kvůli vysokým cenám energií. Více než 90 % dotázaných společností uvedlo, že zvýšené ceny energií a surovin pro ně představují existenční nebo vážný problém.

Danuše Siering Danuše Siering žije v Berlíně a Praze. Je zakladatelkou galerie Černá labuť, projektu Go Florenc a Česko-německého Salonu. Vydává N&N Czech German Bookmag.

Kvůli růstu cen uvažuje každá pátá společnost přesun do zahraničí: přes 8 procent již přesunulo nebo právě přesouvá své aktivity mimo Německa, 12 procent chce zůstat v Německu ve stejném rozsahu jako dosud, ale nové investice plánuje pouze v zahraničí. BDI proto varuje před odlivem průmyslu ze země.

O emigraci do zahraničí však neuvažují pouze německé firmy, zemi opouštějí i lidé. V současné době žijí v zahraničí přibližně čtyři miliony Němců. Spolkový statistický úřad uvádí čísla za rok 2021, kdy se vystěhovalo z Německa celkem 247 829 Němců.

Kdo si však myslí, že ti, kteří opouštějí rodnou zemi, se snaží začít nový život ve vzdálených končinách, třeba kvůli teplému počasí, ten se mýlí. Nejoblíbenější destinací Němců je sousední Švýcarsko. V roce 2021 zde bylo nahlášeno 309 000 německých občanů. Druhou nejoblíbenější evropskou destinací je Rakousko, kde žije přes 200 000 Němců. Až třetí nejoblíbenější evropskou destinací je přímořské Španělsko - 140 000 německých občanů.

Podle výzkumů se zkrátka do zahraničí lidé stěhují především za pracovními příležitostmi a mnoho lidí uvádí jako jeden z důvodů vyšší plat a daňové úlevy.

Nejvýraznější je odliv Němců ve věku od 23 do 31 let. A jsou to převážně vzdělanější lidé. Vysoce kvalifikovaných německých emigrantů je 48 %, takže z Německa neodchází nějaký „doapd“, ale spíš elita.

Ale když už je řeč o „odpadu“, tady máme také jednu zajímavou - nebo spíš děsivou - statistiku. V loňském roce bylo v Německu objednáno online zboží v hodnotě 99 miliard eur. Avšak každý čtvrtý balíček byl vrácen. Odhaduje se tak, že prodejcům bylo vráceno 530 milionů balíků s 1,3 miliardy kusů zboží. Podle výzkumné skupiny z Univerzity v Bamberku je Německo „evropským šampionem ve vracení objednaných věcí“. Kvůli tomu vypustilo do ovzduší 795 000 tun CO₂“ - což odpovídá zhruba objemu emisí 6,6 milionu aut na cestě z Mnichova do Hamburku.

Jestliže jsou Němci mistři ve vratkách, třeba to nebude s odlivem tak žhavé. A až se vody zklidní, Němci i německé firmy se třeba do své země zase vrátí.

Autorka je vydavatelkou N&N Czech German Bookmag.