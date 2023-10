Desatero nešvarů v pánské skříni. Jak je to s křížky na kabátech a jak dlouhé mají být nohavice?

„Nesnáším, co dnes muži nosí. Je to jen samé sportovní oblečení. Kam se poděl nějaký styl?!“ láteřil letos pro The Independent britský malíř David Hockney. Šestaosmdesátiletého umělce – a též módní ikonu – by ale mohlo potěšit, že se po pandemii zřejmě blýská na lepší časy. Přes nepříznivé prognózy nakonec homo covidus povstal z popela, svlékl se z tepláků i papučí – a už ho opět baví štrádovat světem v obleku.

Značky jako Dior, Louis Vuitton nebo Burberry v předchozích sezonách sice propagovaly muže ležérního, na formální módu nedbajícího. Jenomže když se v únoru konal v Miláně týden módy, všechny tyto domy otevřely své přehlídky pánským oblekem. A že se s módou pro muže skutečně něco děje, naznačuje i značka Balenciaga, která do své poslední kolekce nezařadila – světe, div se – jediné tenisky. S podzimem je tak vhodný čas vytáhnout ze skříně oblek a uvázat kravatu. Jakých chyb se ale při jejich nošení nedopustit?