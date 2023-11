Místo štětce digitální fotografie. Nizozemský umělec tvoří obrazy po vzoru starých mistrů

„Je jich několik, které opravdu obdivuji,“ říká Bas Meeuws a zamýšlí se nad tím, kdo ze starých mistrů ho svými zátišími inspiruje obzvlášť. „Ale jedno dílo přece jen vyčnívá z řady. Je součástí sbírky Mořicova domu v Haagu, namaloval ho Balthasar van der Ast a jmenuje se Květiny ve váze Wan-Li s mušlemi. Je to nádherně namalovaná kompozice, skutečně unikátní.“

Pokud byste navštívili Amsterdam, doporučuje zamířit do Rijksmusea, právě to má ve sbírkách jiné z jeho oblíbených děl, a sice Zátiší s květinami od Hanse Bollongiera. „Obsahuje téměř výhradně tóny žluté a červené.“ Další zajímavostí je, že olejomalba zachycuje puget tulipánů, růží a karafiátů, které ovšem nekvetou ve stejnou dobu, je zkrátka výplodem fantazie.

Květiny mají v nizozemském umění tradici sahající až do sedmnáctého století a jsou to právě starší díla, co Base tolik fascinuje. Tehdy byly květiny tak luxusním zbožím, že svou cenou dovedly konkurovat i nemovitostem, a řada umělců je proto malovala po paměti. I z toho důvodu vznikaly ve skutečnosti nemožné kompozice.

Bas tvoří na podobném principu, jen namísto malby využívá možností digitální fotografie. Zátiším se věnuje posledních čtrnáct let a zastupují ho galerie jak v rodné zemi, tak i na Tchaj-wanu nebo v Indii.

Abyste si jeho umění ale mohli vychutnat, nemusíte cestovat přes půlku světa. Nového – revidovaného a rozšířeného – vydání se právě dočkala jeho publikace Flower Pieces od nakladatelství Lannoo, která vyšla poprvé v roce 2019 a rychle se vyprodala. Novinku u nás seženete na příklad v knihkupectví Book Therapy.

Na bezmála čtyřech stech stránkách tak můžete obdivovat kompozice jako celek, ale také si všimnout, jak svébytná každá z květin je, ať už linií svého stonku, světlem, které dopadá na její okvětní lístky, nebo třeba díky motýlovi, co na ní jako by jen šťastnou náhodou usedl.

Je květina, kterou Bas fotí častěji než ostatní? „Krásné a vzácné tulipány jsou u mě vždycky vítané,“ odpovídá. „Ale neřekl bych, že mám specifické květiny, ke kterým bych se při focení vracel. Spíš jsem je zachytil v minulosti a dnes jsou součástí mé rozsáhlé digitální sbírky, ke které se mohu vracet, a používám je znovu a znovu, kdykoliv je potřeba.“