Češi jsou nejplešatější národ světa, covid situaci ještě zhoršil. Jaký je důvod?

Britský deník Daily Express zveřejnil před pěti lety studii japonského výrobce paruk Aderans, z níž Česko vyšlo jako národ s nejplešatější populací na světě. Úbytek či ztráta vlasů postihuje na třiačtyřicet procent Čechů.

Výzkum sice probíhal pouhým počítáním mužů v ulicích světových metropolí, takže je otázka, zda lze považovat za zcela směrodatný, faktem ale zůstává, že během života ztrácí porost na hlavě mnoho českých mužů. S prvními náznaky se někteří setkávají už jako raní dvacátníci. Polovinu bělošské mužské populace zasáhne úbytek vlasů do padesátého roku života, do sedmdesátky už se jedná o osmdesát procent a s přibývajícími léty jej pocítí i ti, co se pyšnili hustou hřívou.