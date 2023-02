Manažerský post vyměnila za pletací jehlice a vlastní značku. Naučí se to každý, chce to jen cvik, říká Šindlerová

Lidovky.cz: Pracovala jste na vysoké manažerské pozici. Jak jste se vlastně dostala k pletení?

K pletení mě v podstatě přivedla potřeba nějak relaxovat. Odmalička jsem byla kreativní a ráda tvořila rukama. Barbínám jsem jako malá šila šaty, s dědou trávila čas v dílně, kde mě učil vyřezávat. Máma mě vedla k háčkování. Celkově mě ruční práce vždycky uklidňovala. Výhodou pletení je to, že můžete jehlice a vlnu vytáhnout prakticky kdekoli – ve vlaku, v autě… Vždy když se objeví chvilka volného času. V podstatě jsem oprášila své základní znalosti a začala se v rámci svého volného času a relaxace zaměřovat pouze na jednu věc, a to pletení.

Jana Šindlerová

Lidovky.cz: Práce manažerky vám nevyhovovala?

Práce manažerky, respektive obchodní činnost je sama o sobě velmi náročná na čas, soustředění a výkon. Do toho se přidaly problémy se zdravím a já si začala uvědomovat, že potřebuju pauzu a více klidu.

Lidovky.cz: Kdo vás naučil plést? A bylo to pro vás těžké?

Základy mi ukázala babička, ale zprvu jsem neměla trpělivost. Až postupem času jsem zkoušela, párala, vztekala se, znovu brala kus do ruky, vypárala, všechno zahodila, dala si chvíli pauzu a tak dále. Myslím, že se stále učím a učit budu.

Lidovky.cz: Jak dlouho jste hledala vlnu, ze které dnes pletete?

Je to proces. Stále hledám a nacházím. Je tolik krásných vln, které nejsou běžně používané. Bohužel u vlny byl – a pořád i trochu je – zažité, že kouše. A také chápu, že se někomu může zdát péče o vlnu náročná. Tento pohled bych ráda postupně změnila. Preferuji vlnu čistou, bez příměsí. Poptávám ji v Německu, Itálii, Skandinávii, UK, ... Dokonce mám i peruánskou vlnu. Ale i české e-shopy jsou v nabídce velmi dobře zásobené. Každý typ vlny objednávám jen po pár kouscích, vyvzorkuju ji a vyzkouším, co s ní dělá praní. Pokud mi vyhovuje, zkusím z ní kousek uplést. Až potom si dovolím nabídnout výrobek z ní svým zákazníkům.

Lidovky.cz: Čím je taková čistá vlna výjimečná?

Měkkostí, hebkostí. Je to přírodní materiál, s čímž souvisejí pozitivní i negativní vlastnosti. Vlněný kousek vydrží při správné péči po celý život. Navíc se za péči odvděčí výhřevností a stálostí tvaru. Stačí takový kousek pravidelně větrat a prát pouze v nutných případech. Má to ale i druhou stránku – některé vlny pouští ze začátku chloupky. Nošením se ale zatáhnou.

Lidovky.cz: Jak dlouho vám trvalo, než jste se odhodlala založit vlastní značku?

Celý proces trval asi dva roky. V té době jsem pletla hlavně „pro sebe“. Byl to partner, kdo se mě zeptal, proč to nezkusím prodávat. Přiznám se, že tehdy jsem se na něj dívala trochu nevěřícně. Měla jsem pocit, že si ze mě dělá legraci. Tehdy jsem měla pletení spojené pouze s babičkami. Ale pak jsem si řekla: „Proč ne?!“ A začalo celé to kolečko kolem Mill31.

Lidovky.cz: Kdo vám se značkou nejvíc pomohl?

Byl to partner, rodina, všichni přátelé a zákazníci, kteří mi na začátku vyjádřili svou podporu a ochotu si věci kupovat, nosit, a hlavně se vracet pro další. Tu podporu a krásné reakce a emoce cítím pořád. To mě na tom baví.

Lidovky.cz: Jakou pro svou značku plánujete budoucnost? Zatím pletete šály, čepice a čelenky a svetry. Vrhnete se i na něco dalšího?

Aktuálně mám v nabídce i kožené pásky, v létě ještě lněné zavinovací sukně a hedvábné topy. Přidala jsem také pletené medvědy a postupně bych ráda sortiment rozšiřovala o další položky.

Lidovky.cz: Své výrobky nabízíte pouze v jednobarevných variantách. Plánujete změnu, nebo jste se rozhodla jít minimalistickou cestou?

Co se barev týká, mám k dispozici vzorníky. Je na každém zákazníkovi, pokud chce svetr nebo čepici na přání, jak si je barevně ze vzorníku namíchá. Má cesta a vize je, jak říkáte, minimalistická a ze zkušenosti vím, že největší poptávka je po barevně neutrálních věcech, které se pak snáze kombinují. Alespoň u prvního kousku.

Lidovky.cz: Pletete ve svém domě – v bývalém mlýně. Jak dlouho tu bydlíte? Město vás už neláká?

Město miluju! Založením jsem městský člověk. Žila jsem dlouho v Pardubicích, pak se za prací přestěhovala do Brna. Osud mě ale zavál na starý mlýn, kde jsem našla klid, zázemí a možnost dělat to, co mám ráda. Aktuálně se domlouvám na možnostech prodávat svoje věci ve městech v obchodech s autorskou tvorbou. Zákaznice tak budou mít možnost vyzkoušet si a osahat, co vyrábím.

Lidovky.cz: Jak vznikl název značky Mill31?

Je to spojení mlýna a jeho čísla popisného.

Lidovky.cz: Jak funguje značka mimo sezonu? Míváte letní prázdniny, nebo naplétáte dopředu?

V podstatě pletu pořád. Sezonnost určitě je, ale vzhledem k tomu, jak dlouho trvá uplést jeden kousek, tak jsou měsíce, kdy hlásím stop stav. V poslední době se mi začaly hlásit i pletařky na výpomoc. Velmi si toho vážím. Je to cesta, jak vycházet zákaznicím vstříc v kratším termínu.