Bezpohlavní móda mnohé šokuje a děsí. Už neexistuje nic jako pánské či dámské oblečení

Když jsme přišli na svět, nejspíš bylo nad slunce jasné, že růžová je pro holčičky a modrá pro chlapečky. Stačil letmý pohled do kočárku a podle barvy dupaček se dalo poznat, jakého pohlaví dítě je a jaké vlastnosti mu okolí přisoudí. Zdánlivé jistoty ještě nedávné minulosti však nyní padají. Móda, ať už ta dětská, nebo dospělá, se rychle mění a stále více se prosazuje oblečení s označením „unisex“ či spíše genderově neutrální.

Obvyklé hranice mezi dámským a pánským se stírají. To, co jsme považovali za typicky mužské či typicky ženské, najednou oblékají lidé bez ohledu na to, co mají mezi nohama. A právě to mnohé šokuje, pohoršuje či přímo děsí. Jisté ale je, že se před tím nedá utéct. Taková móda tu byla, je a bude, stejně jako lidé, kteří ji nosí.

Vydělat na trendu

Britský deník The Guardian loni na jaře označil slovo „genderless“, což lze přeložit jako „bezpohlavní“, za nejpopulárnější slovo ve světě módy. Zároveň ale upozornil, že se velké řetězce s oblečením mohou dopouštět tzv. pinkwashingu, přesněji, že se svezou na módní vlně a prostě označí za genderově neutrální třeba svou běžnou kolekci tepláků, mikin a triček. Jednoduše řečeno, snaží se vydělat za každou cenu, a když zákazníky a zákaznice zajímají unisex kousky, prostě je dostanou, i kdyby byly stejné jako doposud, jen s přelepenou cedulkou.