Závody veteránů i divoká voda. Kam vyrazit s rodinou o víkendu?

STŘEDOČESKÝ KRAJ

LUCEMBURKOVÉ NA KŘIVOKLÁTĚ 20. 8., HRAD KŘIVOKLÁT

Na hradě Křivoklátě v sobotu večer znovu proběhnou oblíbené scénické noční prohlídky. V noci, když se setmí, hrad ožívá a vrací se do dob králů a rytířů. Na Křivoklátě působili všichni čtyři panovníci lucemburské dynastie, kteří se vystřídali na českém trůně. Vydejte se po jejich stopách s průvodcem a zažijte stěžejní okamžiky jejich vlády v prostorách jednoho z nejstarších českých královských hradů. Kromě reprezentativních prostor vás v sobotu čekají i potemnělé hradní vězení a mučírna. Více informací najdete ZDE.

SEDLČANSKÝ STREET FOOD FESTIVÁLEK 20. 8., SEDLČANY

Přijďte ochutnat moderní i nemoderní gastronomii a zažít, co je to street food. Těšit se můžete na mix chutí světových kuchyní, ale i té české, dorazí i tolik oblíbené food trucky. K dobrému jídlu patří i skvělé víno či pivo z malých pivovarů. K sladkému zase jen ta nejlepší výběrová káva. Více informací najdete ZDE.

VETERAN RALLYE KUTNÁ HORA 2022 20. A 21. 8., KUTNÁ HORA

Předposlední srpnový víkend se Kutná Hora stane již potřinácté místem setkání milovníků automobilových veteránů. V sobotu a v neděli se v nádherných kulisách historického města opět uskuteční Veteran Rallye Kutná Hora, na niž se dosud přihlásilo více než 40 posádek. Jako už tradičně se mohou návštěvníci těšit na skvosty vyrobené do roku 1940 i na posádky oblečené v dobových kostýmech. Více informací najdete ZDE.

PLZEŇSKÝ KRAJ

LETNÍ SPORTMANIE PLZEŇ 20. AŽ 28. 8., PLZEŇ

V druhé polovině srpna odstartuje v západočeské metropoli oblíbený festival sportu a pohybu. Ve Škoda sport parku vyroste multifunkční sportoviště, kde se děti, dospělí a všichni milovníci pohybu vyřádí po celý den. Každý den na vás čeká několik desítek sportovních stanovišť, kde si kromě tradičních sportů pod vedením instruktorů můžete zkusit něco jiného, například paddleboard, šerm nebo biliard. Více informací najdete ZDE.

JIHOČESKÝ KRAJ

FILM & FOTOFEST 20. 8., JINDŘICHŮV HRADEC

V Muzeu fotografie a moderních obrazových médií se uskuteční festival na téma animovaného filmu. Program srpnového Film & FotoFestu nabídne všem zájemcům možnost nechat se vyfotografovat zkušenými fotografy přímo v muzejním fotoateliéru, a to klasicky nebo i v historických kostýmech, na děti bude čekat nejedno překvapení v podobě zábavných her, soutěží a atrakcí s pohádkově filmovou tématikou. Na program akce volně naváže vernisáž prací mladých fotografů z letošního jarního běhu fotokroužku. Program završí divadelní představení jednoho herce Antonína Kašky Cyrano de Bergerac aneb Sám proti dvaceti osmi. Více informací najdete ZDE.

VŠECHNY CHUTĚ SVĚTA 20. 8., PÍSEK

Přijďte si do prostoru U Výstaviště užít den ve společnosti dobrého jídla a pití. Vybírat lze ze široké nabídky – raclette, sušené francouzské klobásky, srbská pleskavice, trhaná masa, šťavnaté burgry, asijské speciality. V nabídce budou také pálivé a exoticky kořeněné pokrmy. Ze sladkostí jsou připraveny dozlatova usmažené koblížky, churros, křehké palačinky nebo lehké makronky. Více informací najdete ZDE.

ČERTOVY PROUDY – DEVILS EXTREME RACE 2022 19. AŽ 21. 8., LOUČOVICE, LIPENSKO

Na legendárních Čertových proudech se pojede mistrovství Evropy a finále evropského poháru v extrémním kajakingu. Na programu mezinárodního závodu jsou tyto disciplíny: slalom, sprint, kajak-cross a team race. Těšit se můžete na jedinečnou exhibici těch nejlepších riderů na divoké vodě z celého světa. Více informací najdete ZDE.

LIBERECKÝ KRAJ

SKOTSKÉ HRY NA SYCHROVĚ 20. 8., ZÁMEK SYCHROV

Již po dvaadvacáté ovládnou Skoti státní zámek Sychrov, kde se budou po celý den konat tradiční skotské hry, které, stejně jako např. tartan, kilt, skotské dudy a whisky patří ke kulturnímu dědictví Skotska a které patří mezi jedny z největších skotských her v Evropě – Skotské hry Sychrov. Více najdete ZDE.

PARDUBICKÝ KRAJ

ŽELEZNOHORSKÝ TRAKTOR 20. 8., ŽĎÁREC U SEČE

Pořadatelé zvou zájemce na osmý ročník traktoriády s programem pro celou rodinu nazvanou Železnohorský traktor 2022. Součástí programu bude i spanilá jízda, závody traktorů slalom a sprint, divácká soutěž v koulení balíků slámy, výstava historických a moderních traktorů, soutěže pro děti a rodiče, skákací hrady pro děti, výstava fotografií soutěže Miss traktor, stánkový prodej a další. Více najdete ZDE.

SKUTEČNÝ FESTIVAL VÍNA 20. 8., SKUTEČ

Skuteč je především městem ševců a kameníků, v sobotu se však alespoň na den stane také městem vinařů. V rámci posvícení se park před sportovní halou promění v „malou Moravu“. Plody své práce návštěvníkům ukáže celkem patnáct vinařství za doprovodu cimbálové hudby, která navodí tu pravou atmosféru. Celá akce bude zakončena večerní taneční zábavou. Více najdete ZDE.

ZLÍNSKÝ KRAJ

TOP VÍNO SLOVÁCKA 2022 20. 8., POLEŠOVICE

Pořadatelé zvou zájemce na slavnostní vyhlášení výsledků XIII. ročníku soutěže Top víno Slovácka 2022. Jde o regionální ocenění nejlepších vín vybrané oblasti regionu. Bohatý kulturní program nabízí vystoupení folklorních souborů, cimbálových muzik a další doprovodné akce. Po vyhlášení výsledků se očekává ochutnávka soutěžních vín a možnost návštěvy otevřených sklepů místních vinařů. Více najdete ZDE.

JIHOMORAVSKÝ KRAJ

NEJSTARŠÍ ŠPERKY A VĚSTONICKÁ VENUŠE 19. 8. AŽ 26. 2. 2023, BRNO

Napadlo vás někdy, jak se zdobily a co asi nosily venuše podobné té věstonické? Výstava Nejstarší šperky a ozdoby těla v pavilonu Anthropos Moravského zemského muzea se pokouší na tuto otázku odpovědět. Vystaveny budou originály paleolitických artefaktů, včetně slavné Věstonické venuše. Prostřednictvím nejstarších ozdob z moravských lokalit je tak možné nahlédnout do života lidí, kteří žili na stejném území jako my dnes, jen přibližně o 30 tisíc let dříve, a zjistit rozsah jejich technologických dovedností, schopností uměleckých a snad i díl jejich duchovního života.Více najdete ZDE.

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

BORŮVKOVÉ HODY POD PRADĚDEM 20. A 21. 8., MALÁ MORÁVKA, KARLOV POD PRADĚDEM

O třetím srpnovém víkendu proběhne již 21. ročník oblíbených borůvkových hodů. Ty proběhnou jako obvykle v místních restauracích, které připraví své borůvkové menu, jehož základem budou již tradičně borůvkové knedlíky. Těšit se můžete i na stánkový prodej v obecním parku, ochutnávku dobrot z borůvek a mnoho dalšího. Aby byl pohyb pěších návštěvníků mezi jednotlivými restauracemi co nejplynulejší i nejbezpečnější, bude v sobotu i v neděli jezdit speciální bezplatná borůvková autobusová linka. Více najdete ZDE.

