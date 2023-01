Dělá mu radost bratrova pleš, z pólu se vrátil s intimními omrzlinami. Kniha prince Harryho jako podraz století

Už někdy v roce 2018 se ukázalo, že být jedním z koleček mechanismu, jemuž se říká královská rodina, nesplňuje Meghaniny představy o tom, jak by měla žít americká princezna. Nešťastníky, kteří britský dvůr ostře sledují, hned napadlo: Holka se teď vrátí do USA a monarchii vyhodí do povětří svými memoáry ve stylu „kiss and tell“ (kdy dotyčný využije intimní blízkosti ke známému objektu a pak veškeré podrobnosti o něm nemilosrdně vyzvoní – za vysokou cenu).

Ale nikoho tehdy nenapadlo, že by něco podobného mohl učinit sám zhrzený člen královské rodiny. I pro publikum odkojené divokými zápletkami netflixovských seriálů byla podobná zrada nepředstavitelná.

Britové před dvanácti lety zažili politický atentát mladšího bratra na jednoho z nejtalentovanějších labouristických politiků, Davida Milibanda. (A dodnes se z toho docela nevzpamatovala ani rodina, ani opoziční strana.) Ale to, co předvádí princ Harry je (připusťme, že až po Kainovi) na vrcholu historických i novodobých bratrských úskoků.