Puchýřnatá vyrážka. Když má po covidu dermatolog kožní problémy a neví s nimi rady

Trochu mě zamrzelo, že mě předem nevarovala puchýřnatá vyrážka, která se může objevit i před typickými covidovými obtížemi. Jsem přece dermatolog. Může ovšem svědit a trvá až dvanáct dní, takže není o co stát.

Prodělaný covid je jako booster. Imunoložka vysvětluje, na jakém principu fungují nové vakcíny

Ještě ale není nic ztraceno, puchýřky se mohou objevit i v průběhu onemocnění – stejně jako makulopapulózní výsevy (červenavé skvrnky a pupínky) nebo kopřivkové pupeny. Všechny tyto projevy bývají u středně závažných až závažných průběhů covidu.

Jsem očkovaná třemi dávkami. Doufám proto v lehký průběh. Pokud by to ale náhodou nevyšlo, mohlo by se objevit postižení cév, takzvané vaskulitické projevy, livedo nebo purpura až nekrózy. Ne, nekrózy nechci.

SARS-CoV-2 patří mezi beta koronaviry. Jeho genom se z 96 procent shoduje s netopýřím. Dost možná na nás přeskočil prostřednictvím luskounů. Já mám netopýry ráda. Řada lidí však nikoliv a tohle jim na popularitě asi moc nepřidalo. Chudáci netopýři, o luskounech ani nemluvě. Však víte, co taková pomluva nebo zkreslená informace dokáže.

Beru do ruky telefon a snažím se vyfotit červenavý až nafialovělý flíček na palci nohy. Telemedicína a telekonzultace jsou asi to jediné pozitivní v souvislosti s pandemií. Už přemýšlím, kterého z kolegů budu obtěžovat. Není to ale jedna z kožních změn připomínajících omrzliny, které se objevují u mladších pacientů s mírným průběhem covidu. Jen jsem si otřela prst o lívanec s borůvkovou marmeládou.

Zpět ke kůži. Výskyt všech typů kožních změn se u pacientů se SARS-CoV-2 pohybuje od jednoho po dvacet procent pacientů, takže asi zůstanu jen u klasiky – kašle a únavy.

Autorka je vedoucí lékařka dermatovenerologie Canadian Medical s. r.o.