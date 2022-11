Víte, kolik takových Putinů bylo v 18. století? V ruské válce umírají hlavně neruské národy

Největší ztráty nesou tzv. separatistické republiky Doněcká a Luhanská, kde mobilizaci vyhlásili už na samém začátku konfliktu. V přepočtu na obyvatele následují sibiřští Tuvinci a Burjati a kavkazští Dagenstánci a Oseti. I Putinova mobilizace míří často do odlehlých koutů Ruska, kde žijí národnostní menšiny.

Severozápad Ruska obývají po staletí Vepsové a Karelové. Kromě ruštiny mluví většinou také vlastními jazyky ugrofinského původu. Spekuluje se, že i Vladimir Putin je původem Veps, estonský historik Jaak Prozes o tom dokonce napsal knihu. Potvrzeno to ale není a nedá se ani říct, že by Vepsové a Karelové byli na „svého“ rodáka hrdí.

Naopak. Když Putin vyhlásil mobilizaci, našlo se nemálo takových, kteří raději utekli do lesů, než by se nechali poslat do ukrajinských zákopů. „Podporují je jejich rodiny, a jestli se skutečně budou chtít mobilizaci vyhnout, udělají to,“ řekla nezávislému ruskému portálu Cholod jedna z místních, Nasťa. Mobilizační autobus odvezl z vesnice Rybreka jen čtyři odvedence, do sousedního Šeltozera ani nezajížděl, protože tam nebyl k nástupu připraven nikdo.