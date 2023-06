ChatGPT přirovnává k vynálezu atomové bomby. Proč se Sam Altman snaží zastavit něco, co sám vytvořil

Ještě před pěti týdny jsme buď nevěděli, že Samuel Altman existuje, nebo jsme si nepamatovali jeho jméno. Teď je globálně slavný. Křížem krážem cestuje Evropou i Asií – a má naspěch. Snaží se zapojit vlády co nejvíce zemí, aby mu pomohly předejít katastrofě.

O co vlastně jde?

Na začátku bylo slovo. Teď to vypadá, že poslední slovo bude mít v dohledné době (odhady se různí, ale někteří jsou přesvědčení, že do deseti let) počítač. Protože už teď je stroj schopen učit se (a reagovat) nesrovnatelně rychleji než člověk. Altman a 99 dalších (prominentních) vědců se obávají, že nás umělá inteligence dokáže eliminovat. Tedy pokud se její rozvoj nebude nadále přísně kontrolovat a jistit – podobně jako nukleární zbraně. Nová technologie natolik vyděsila věci znalé odborníky, že jich tisíc (včetně Elona Muska) podepsalo výzvu dočasně zastavit další výzkum umělé inteligence.