Její seriál o znásilnění rozvířil debatu. Sexuální násilí je až příliš časté, říká mladá scenáristka

První, co vás v životopise mladé české scenáristky a spisovatelky Sáry Zeithammerové zaujme, je, že se narodila ve Spojených státech. „V medailonku to vypadá dobře, pravda je ale o trochu nudnější. Moji rodiče se v USA seznámili, já se tam narodila, po pár měsících se ale mámě začalo stýskat, a tak jsme se vrátili do Evropy,“ říká mi, když upíjí ze svého šálku horkého americana v jedné kavárně v centru Prahy.

Sedíme spolu jen kousek od Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, kde studovala překladatelství a tlumočnictví, ale také pár kroků od Filmové a televizní fakulty AMU, kde nedávno získala titul v oboru scenáristika a dramaturgie. Se studii autorka úspěšného námětu a scénáře webového seriálu Pět let nekončí. Dnes působí v ročním programu pro filmové profesionály na Deutsche Film- und Fernsehakademie Berlin a čerpá zkušenosti západního filmového a seriálového světa.

Ten český se jí minulý rok podařilo nejen zaujmout, ale také přimět k zamyšlení. Webová série České televize Pět let, v níž její autorka řešila téma obvinění ze znásilnění, otevřela debatu o tom, jak je tuzemská televizní tvorba schopna takto citlivé téma zpracovat, ale také jak na tom jsme s tvorbou pro mladé a teenagery. Jen pro připomenutí: webový desetidílný seriál sledoval Terezu, která se rozhodla vytáhnout na světlo staré vzpomínky na maturitní ples a divokou afterparty, a jejího bývalého spolužáka Davida, který si tehdejší večírek, po němž mělo podle Terezy dojít ke znásilnění, vybavuje zcela jinak.