Ikona sociálních sítí. Že mě poznávají mladí lidé, mě opravdu šokuje, říká Saskia Burešová

Naposledy jsme se potkaly se Saskií Burešovou před čtyřmi lety. Pozvala mě k sobě domů, a jako bych se ocitla ve slavném Kalendáriu. Stejné kožené křeslo a v něm perfektně upravená hlasatelská ikona, která mluví svým nezaměnitelným hlasem. Klidně, bez přeřeků, s bohatou zásobou pikanterií. Za tu dobu, co jsme se neviděly, se toho hodně změnilo. Saskia brzy oslaví 76. narozeniny, a i když ráda vyrazí na chalupu, kde se kochá veverkami a srnkami, dámou v důchodu rozhodně není.

„Já jsem pro každou legraci,“ směje se a z obličeje si odhrne své půvabné lokny. Nejenže ji baví dávat Kalendáriu – jak sama říká – zábavný kabátek, ale také spolupracuje s designérem brýlí Ondřejem Vicenou a na rádiu Expres moderuje pořad o hudebních výročích. Nalaďte si ji každé pondělí večer. Stojí to za to! Jak to, že Saskia nenosí jméno svého muže a proč si na začátku jejich vztahu přišla jako Bridget Jonesová? Jaké to pro ni bylo, zmizet kvůli mateřství z televizních obrazovek? A chodí vůbec někdy jen tak v culíku?

Povězte: Jak tráví léto Saskia Burešová?

Dříve, když se uvolnily poměry, jsem byla ráda, že jsme mohli s manželem vyrazit do zahraničí. Co se týče velkoměst, měla jsem veliké resty, které jsem musela dohonit. Takže jsme se vypravili do Říma, Londýna, Paříže, Benátek, Barcelony. Mám ráda spíše poznávací výlety, získávat rozhled. Moře je samozřejmě nádherné, ale je to záležitost odpočinková, a já se přiznám, že jsem strašně akční člověk. Já moc dlouho na té pláži nevydržím. To už vymýšlím, kam bychom se mohli jet podívat. V poslední době nás ovšem zabrzdil covid, takže u moře jsem nebyla asi čtyři roky. A nepojedu ani letos.