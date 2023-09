SIERING: Zostuzený exkancléř Schröder vrací úder. Vznikne nová strana?

Jejich nepřátelství trvalo stejně dlouho, jak jejich přátelství. Nyní, po 25 letech mlčení se zdá, že vše je zapomenuto. Jejich mírovému setkání v květnu byly přítomny i obě manželky; od Lafontaina politička Sahra Wagenknechtová. A tady to začíná být zajímavé.

Talentovaná politička Wagenknechtová totiž uvažuje založit novou stranu, o které už se dlouho nahlas spekuluje. A ti tři - Lafontaine, Schröder, Wagenknechtová - by se k sobě dobře hodili. Jejich pohled na Rusko je podobný a to by mohlo během předvolebních vystoupení rozpoutat slušná cirkus.

Danuše Siering Danuše Siering žije v Berlíně a Praze. Je zakladatelkou galerie Černá labuť, projektu Go Florenc a Česko-německého Salonu. Vydává N&N Czech German Bookmag.

Gerhard Schröder, který je dodnes mnohými uznáván jako autor velkých reforem, z nichž pak profitovala jeho nástupkyně Merkelová, se svým blízkým vztahem k Putinovi loni katapultoval na politický okraj. Když týdeník The Economist nedávno přinesl článek s titulkou „Je Německo opět nemocným mužem Evropy?“ nenechal Německu jediný suchý vlas na hlavě. V tomto příběhu je jen jeden hrdina a jmenuje se Gerhard Schröder; jeho Agenda 2010 odstartovala prý „zlatý věk Němců“. Dnes je ale bývalý kancléř v Německu v klatbě a mnoho lidí ho chápe jako nejtemnější postavu poválečné německé politiky. Má Schröder přesto šanci k návratu do první politické ligy?

Překvapivý Oskar

Ale vezměme to od začátku. Po volebním vítězství SPD v roce 1998 byl Lafontaine ministrem financí za kancléře Schrödera. Počátkem roku 1999 překvapivě odstoupil ze všech funkcí. Lafontaine z SPD vystoupil a později se stal spoluzakladatelem levicové strany Die Linke, v níž dlouho zastával významné funkce. Dne 17. března 2022 - opět neočekávaně - oznámil své vystoupení z této nové strany. Bylo to několik dní před zemskými volbami v Sársku. Noviny Die Zeit komentovaly jeho krok stejně, jako v připadě jeho rezignace v roce 1998, totiž, že se pokusil způsobit co největší škody vlastní straně, která už tehdy byla silně rozhádaná. Po volbách se Die Linke propadla na 2,6 % a vypadla z parlamentu.

Kontroverzní Sahra

Pestrou kariéru má za sebou i Sahra Wagenknecht. Byl členkou komunistické strany PDS, ve straně Die Linke se jí podařilo rozšířit svůj vliv, od roku 2011 byla místopředsedkyní strany a dodnes poslankyní Spolkového sněmu. Mnohé z jejich kontroverzních výroků rezonují a rozdělují voliče na tábory jejích přiznivců a odpůrců. Její kritika přístupu vlády k uprchlické krizi, povinnost očkování v době pandemie a obzvláště její výroky k rusko-ukrajinské válce posilují hlasy zevnitř strany proti Wagenknechtové. Na začátku března 2023 oznámila, že v příštích volbách do Spolkového sněmu již nebude za Die Linke kandidovat.

19 procent?

Nové strany by se mohla obávat nejen mateřská Die Linke, ale i AFD - Wagenknecht by odebrala voliče na obou stranách. A zřejmě nejen jim. V současné době není jasné, zda by její nová strana skutečně dokázala najít angažované, seriózní a důvěryhodné kandidáty napříč všemi spolkovými zeměmi. Protože Wagenknecht nemůže fungovat pouze jako one-woman show, jedná jako s možnými zakládajícími členy také s umělci a akademiky. Možnými kandidáty jsou i signatáři jejího otevřeného dopisu proti dodávkám zbraní na Ukrajinu, který podepsalo téměř půl milionu lidí.

V průzkumech institutů pro výzkum veřejného mínění Forsa a Kantar má případná Wagenknechtova strana volební potenciál 19 procent. Berme tato čísla s rezervou... vliv na politickou scénu v Německu by však byl jednoznačný.

Její manžel Lafontaine se nyní dožil 80. let. Schröder mu napsal do časopisu „Stern“ blahopřání k narozeninám: „Milý Oskare, jsi opět rychlejší než já. Letos 16. září ti bude 80 let, mně teprve 7. dubna příštího roku. Ke Tvým 80. narozeninám Ti srdečně blahopřeji!“ Bývalý kancléř pokračuje: Osmdesátka je jistě důvodem k tomu, aby se staré třenice staly minulostí.“ Uvidíme, co toto znovuzrozené přátelství dvou bývalých silných mužů Německa ještě přinese.