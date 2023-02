Ostatní modelky snědly za den jablko, já po nocích jedla hamburgery, vzpomíná na devadesátky Simona Krainová

Nečekaně otevřeně mluví o tom, jak mohou vypadat začátky mateřství, i o lásce, která se nerodí, ale buduje. Proč nechce trávit život u plotny? Jak se jí podařilo nepodlehnout čertovi s čabajkou? A šla by do taneční soutěže StarDance?

Lidovky.cz: Proč jste se s rodinou rozhodla odjet na tři měsíce do Dominikánské republiky?

S manželem jsme se už před dlouhou dobou shodli, že nechceme trávit zimu v zimě. Já zimu jen přežívám. S Karlem nejsme ten typ lidí, kteří by rádi jezdili na hory. Nemáme rádi snowboard, lyže, sníh, lanovky a takové to zimní veselí, o kterém každý říká, že je strašně cool. K odjezdu na hory se vždy přinutím jen kvůli dětem.

Lidovky.cz: Takže nelyžujete?

Já jsem dlouho a dobře lyžovala, tedy než se mi narodily děti. Pak mě zachvátila panika, abych si něco neudělala nebo si nezlomila nohu. Na svah už jsem se nepostavila. Ale říkala jsem si, že by bylo špatné, kdyby moje děti lyžovat neuměly, aby mi to jednou nevyčítaly. Takže jsme jim najali lyžařské instruktory.

S Karlem jsme se sami sebe ptali, jestli nejsme špatní rodiče. Asi jsme, ale nás to strašně nebaví. (směje se) Jen z té výpravy ráno na lanovku, jak jsme vrstvili to oblečení, termoprádlo, a ještě tepláky, z toho jsem byla tak zpocená, že mě to jen utvrdilo v tom, že to dělat nechci. Děti se naneštěstí do zimních sportů zamilovaly, lyžují rády. Když jim ale dám na výběr mezi pláží a horama, vyberou si pláž.