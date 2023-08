Skladba Nothing Compares 2 U v podání Sinéad O’Connor měla celou škálu lidských emocí. Byl to hotový koktejl, který jste chtěli znovu a znovu, do zblbnutí. A všichni. Sinead bylo souzeno být megastar. Její oslnivá dráha ale náhle pohasla ve chvíli, kdy roztrhala papežovu fotku.

„Umělec musí být sám sebou – bez ohledu na to, co ho to stojí,“ řekla tehdy dvacetiletá Sinéad v televizním rozhovoru. „Nejde tu o žádný závažný vzkaz světu, ale o konverzaci se sebou samotným.“