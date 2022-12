Radí s oblékáním generálu Pavlovi. Hodně se smějeme, v politické sféře je to vzácné, říká designérka

Po část návrhářské kariéry pracovala pro velké módní značky jako Pietro Filipi, Ragwear nebo Horsefeathers. Každého půl roku navrhovala kolekce o stovkách modelů, řešila výrobu, hlídala rozpočty a určovala image kolekcí. Rychloobrátkový módní byznys ji ale časem dohnal k vyhoření a nechuti se na něm dál podílet.

Kdybych měla miliony, tak to všechno vrazím do kašmíru. Jsou lidi, co nakupují nemovitosti. Já bych prostě koupila kašmír!

Naordinovala si dvouletou pauzu, zmírnila tempo a ke své milované módě, kterou studovala na UMPRUM a prestižních zahraničních institucích, se vrátila oklikou. Díky přátelům v Itálii objevila nejlepší výrobce kašmíru, drahé, ale nesmírně příjemné hřejivé látky. Nechala si podle svého návrhu ušít kabát, pak druhý – a další už vymýšlela pro klientky, které chtěly podobné. Před čtyřmi lety si v secesním činžáku uprostřed Prahy otevřela ateliér The May Studio, kam za ní dnes míří zákaznice z celé republiky.

Sama své modely denně nosí a klidně si ke kašmírovému kabátu vezme tenisky a vlněného kulicha. S módou si hraje a přesně ví, co funguje a co ne. I díky tomu radí s oblékáním také prezidentskému kandidátovi Petru Pavlovi.

Lidovky.cz: Co se stane, když si na sebe člověk oblékne kašmírový kabát?

To je velká magie. Automaticky se narovnáte, zvednete hlavu, najednou se úplně jinak nesete. Já říkám, že si vás ten kabát ochočí. A nemusí to být hotový kabát, stačí, když přes zákaznici přehodím látku a ona si na ni sáhne, na omak pocítí tu kvalitu, vidí, jak se leskne... Ty kabáty jsou dost drahé, takže jsem předpokládala, že si moje zákaznice koupí jeden a budou ho mít jako nadčasový kousek ve skříni mnoho let. Jenomže se vracejí – a chtějí další.