Strach k lezení ve zdravé míře patří, ale nesmí mě paralyzovat, říká horolezkyně Kolouchová

Lidovky.cz: Na vašem seznamu úspěšných výstupů je řada světových velikánů. Jaká hora pro vás byla nejtěžší a proč?

K2ka! Je to hora, která mi odolávala nejdéle. A také mi nejvíc dala i vzala. Trvalo dlouhých pět let, než se mi povedlo stát na vrcholu této magické krásky s velmi krutou pověstí. Podle statistik se každý pátý horolezec, který stane na vrcholu, domů nevrátí. Až na třetí pokus se mi povedlo zúročit náročnou přípravu a předchozí zkušenosti. Celý příběh a tahle moje pětiletá životní kapitola je krásně zachycená v mém dokumentu K2 vlastní cestou. Režisérka Jana Počtová v něm neskutečně otevřeně i citlivě zachytila všechny stěžejní momenty, včetně mé rodiny a dětí.

Lidovky.cz: Co je pro horolezce největší noční můrou?

Jeho ego. A že zaspí! (smích). A teď vážněji. Úspěch každé expedice se stává ze spousty detailů, které do sebe musí zapadnout jako kamínky v mozaice. Že vydrží zdraví, budu se dobře aklimatizovat – tedy že mi sedne vysoká nadmořská výška, že se můj meteorolog nespletl ve svém modelu předpovědi počasí a pak to hlavní – že mi bude bohyně hory nakloněná! Že se nestane nic nepředvídaného mimo mou kontrolu.

Klára Kolouchová (43) je česká manažerka a horolezkyně.

je první Češkou, která zdola tři nejvyšší hory světa.

Po výstupu na Mount Everest (8848 m n.m.) stanula na vrcholech hned dvou osmitisícovek – posvátné Kanchenjungy (8586 m n.m.) a druhé nejvyšší hory světa K2 (8611 m n.m.).

Na svou první osmitisícovku Cho Oyu (8201 m n.m.) vystoupila v roce 2006.

Na jejím seznamu úspěšných výstupů je řada dalších světových hor, třeba Aconcagua (6959 m n.m.), Denali (6094 m n.m.) nebo Elbrus (5642 m n.m.).

Lidovky.cz: Bála jste se někdy o svůj život? Že už to opravdu bylo na hraně?

Na hraně se pohybuji při každé expedici. Strach k lezení ve zdravé míře patří, ale nesmí mě paralyzovat. Je to moje pojistka, kterou pokaždé trochu pokouším. Takové něžné škádlení, ve kterém jsem zatím vždy měla navrch. A také trochou štěstí.

Lidovky.cz: Jste už horolezkyní na plný úvazek?

Na plný úvazek jsem máma. A všechny mé ostatní životní role se různě mísí a mění podle priorit v čase. Můj domov a práce je v Praze, hory a vše co s nimi souvisí je pro radost, je to můj koníček i když hodně náročný (smích). A tak si to chci také zachovat. Můj krásný občasný únik z reality všedních dní.

Lidovky.cz: Jaké máte plány do budoucna? Jaká hora vás v nejbližší době čeká?

Teď aktuálně připravujeme se spisovatelkou Martinou Riebauerovou a vydavatelem Joachimem Dvořákem z Labyrintu mou novou knihu. To je jako jedna nekonečně dlouhá elastická expedice na horu, co nemá vrchol. Ale je neskutečně pestrá, vyčerpávající a zábavná zároveň. A už teď se těším na výsledek tohoto počinu letos na podzim.